Le shérif de la Colombie-Britannique souligne les pénuries de personnel et l’apathie des gardes pour la drogue dans les prisons – Kelowna Capital News

La mort d’un détenu dans une prison de l’Okanagan a amené un shérif de la Colombie-Britannique et le centre correctionnel à dénoncer la présence de drogues illicites dans les prisons malgré une politique de tolérance zéro.

Un détenu est décédé le 25 septembre, mais le service des coroners de la Colombie-Britannique ne divulguera pas la cause du décès ni l’identité de la personne car l’incident fait l’objet d’une enquête.

Le décès a suscité des discussions sur la sécurité et la présence de contrebande et de drogue dans les murs de la prison.

BC Corrections a déclaré qu’il “maintient une tolérance zéro pour les drogues illégales dans les centres correctionnels et a mis en place des mesures de sécurité strictes pour lutter contre la contrebande, qui comprend les drogues illégales et les substances contrôlées non autorisées”.

Un homme, qui a travaillé à la fois comme shérif et gardien de prison, à l’intérieur de la Colombie-Britannique, a déclaré que même si les corrections appliquent une politique sans drogue, les substances illicites sont largement disponibles dans les murs de la prison.

L’homme a demandé à rester anonyme et sera désigné par le pseudonyme John dans cet article.

John a dit que, d’après son expérience, la drogue est introduite en prison par diverses méthodes. La technique la plus courante comprend le «hooping», qui consiste à faire passer de la drogue dans un rectum ou à demander à un complice de lancer des balles de tennis pleines de drogue dans la cour.

Il a également allégué que les gardiens apportaient très probablement de la drogue dans la prison, ou du moins facilitaient la contrebande.

John a déclaré que la faible satisfaction au travail, les pénuries de personnel et le salaire insuffisant rendent les employés vulnérables à la corruption et aux menaces des détenus. Il estime que la pression financière et les menaces de chantage ou de violence suffisent à motiver les gardiens à infiltrer de la drogue dans les établissements correctionnels.

John a déclaré que dans le passé, des condamnés lui avaient demandé d’apporter de la drogue et d’autres substances illégales, mais il avait toujours refusé.

« Nous savons que les personnes aux prises avec une dépendance feront parfois des efforts extraordinaires pour répondre à leurs besoins », a déclaré BC Corrections.

En plus d’offrir des programmes de gestion de la consommation de substances, BC Corrections a déclaré avoir investi environ 1,9 million de dollars dans des scanners corporels pour améliorer la détection des drogues.

Les personnes travaillant sur les scanners ne sont pas bien formées ou correctement incitées à examiner les scanners corporels avec conviction.

Il a déclaré que les pénuries de personnel et les contraintes de temps ajoutent “une pression pour pousser les gens à travers le scanner pour les ramener dans leurs unités, ce qui conduit aux problèmes majeurs”.

Le centre correctionnel d’Okanagan a déclaré qu’il reconnaissait qu’il faisait face à une crise de dotation, mais que la rétention et le recrutement du personnel n’étaient pas un défi propre à l’établissement d’Oliver. Cependant, le problème des pénuries de personnel n’est pas unique à l’Okanagan ni même à la Colombie-Britannique, car les prisons du Canada sont confrontées au même problème.

De plus, John a expliqué que lorsque des drogues sont trouvées sur une personne ou dans sa cellule, elles sont généralement simplement confisquées et le détenu ne subit aucune répercussion. Il a dit que de nombreux gardiens ne sont pas disposés à faire l’effort d’appeler la police et de déposer un rapport, et ne veulent pas s’exposer à un risque de préjudice personnel en bouleversant un détenu.

BC Corrections, cependant, a déclaré que “les personnes en détention trouvées avec de la contrebande peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires en vertu du Correction Act Regulation et peuvent également faire face à des accusations criminelles”.

John a déclaré que les gardes sont constamment menacés de violence, mais que c’est aussi la peur des poursuites qui les dissuade de déposer un rapport officiel. Il a expliqué que les détenus sont en communication directe avec leurs avocats et sont prompts à menacer de poursuites judiciaires car une accusation de drogue aurait une incidence sur la durée de leur peine.

Sans les ressources nécessaires pour gérer une affaire impliquant la police et des avocats, les agents des établissements correctionnels confisquent généralement les substances illicites sans qu’aucune accusation criminelle ne soit portée, a déclaré John.

En fin de compte, il a déclaré que les pénuries de personnel et le moral bas au travail ont un impact sur le fonctionnement des centres correctionnels en Colombie-Britannique.

« Bien que certains facteurs de rétention et de recrutement soient hors de notre contrôle, BC Corrections reste ferme dans ses efforts pour soutenir le personnel », a déclaré Okanagan Corrections.

