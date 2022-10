Le shérif de la Caroline du Nord, Jody Greene, surpris en train d’appeler les adjoints “Black Bastards”

Si c’est ainsi qu’il traite les flics noirs, imaginez ce qu’il fait aux civils noirs.

Comme chaque jour qui se termine par “Y”, un autre organisme d’application de la loi est au milieu d’une controverse à cause d’un raciste délirant dans ses rangs. Cette fois, c’est un shérif de Caroline du Nord qui a ciblé haut et fort les flics noirs qui travaillaient sous ses ordres. L’actualité et l’observateur rapporte que Comté de Colomb Shérif Jody Greene fait l’objet d’une enquête après qu’un enregistrement de lui ait fait surface appelant les députés sous ses ordres “des bâtards noirs”.

Vous savez que c’est mauvais quand le racisme est si fort qu’un autre flic blanc doit le mettre sur le devant de la scène. Quand l’ancien capitaine Jason Soles enregistré le conversation explosive en 2019, il était shérif par intérim alors que l’élection de Greene était toujours contestée. Greene a été pressé de vaincre à peine son adversaire, l’ancien shérif noir Lewis Hatcher. Il a dit à Soles qu’il était prêt pour une foule de lynchage d’un seul homme pour traquer un “vif” qui divulguait des informations à Hatcher.

“J’en ai marre. J’en ai marre de ces bâtards noirs », a déclaré Greene, faisant référence aux députés noirs qu’il croyait toujours fidèles à Hatcher. « Je vais nettoyer la maison et en finir. Et nous allons commencer à partir de là », WECT signalé.

Le raciste rance croyait également que Black Seargent avait récemment été licencié Melvin Campbell faisait partie du complot de dénonciation. Alors que Greene accusait les démocrates et tous les Noirs qu’il connaissait, il faisait l’objet d’une enquête pour avoir enfreint la loi en vivant en dehors de sa juridiction.

Hatcher a intenté une action en justice pour contester les élections de 2018, qu’il a perdues par seulement 34 voix au milieu fraude électorale généralisée. Soles est devenu shérif par intérim en tant que compromis ordonné par le tribunal lors de l’enquête électorale. Immédiatement après son rendez-vous, il a déclaré que Greene avait fait exploser son téléphone avec des appels nocturnes désordonnés.

“Ce coup de téléphone en particulier qui [I] reçu, il a fait le commentaire qu’il détestait les démocrates. Et puis il a dit: ‘Je retire ça. Je déteste un putain de démocrate noir. Et, et j’ai su tout de suite, j’étais comme, ‘Wow, ça vient du shérif.’ Et, je devais commencer à enregistrer ces conversations », a déclaré Soles à propos de la décision d’enregistrer Greene.

Greene ne s’est pas contenté de se défouler dans l’enregistrement raciste de six minutes. Il s’est vanté d’avoir contacté Verizon pour obtenir des enregistrements téléphoniques afin de prouver le contact avec Hatcher et Campbell. Pendant ce temps, il déversait ses tripes salines sur la vraie fuite dans le bureau.

“Ils sont partis. C’est aussi juste que je vais l’être. Je vous préviens juste, ça s’en vient. Quand moi et [attorney] Boyd [Worley] et [wife] Angie [Greene] passer par là demain, les premiers chiffres que nous voyons, ils sont partis. Ils n’y arriveront pas mon frère », a menacé Greene. « Je te le dis, autant trouver un autre endroit où aller. Parce que si tu n’es pas avec moi – je ne parle pas de toi – mais s’ils ne sont pas avec moi, ils sont contre moi. Et ils sont partis. Et c’est comme ça que ça va être. Clarté – quel que soit son nom, je ne lui fais pas confiance. Dawn dit qu’elle est raciste… Si je dois virer toutes les mères, devinez quoi ? », a déclaré Greene.

Comme les bons ancêtres de Greene, il ciblait les Noirs au bureau juste pour le regarder. Bien sûr, être noir était suffisant pour qu’ils soient déjà “coupables par f ** king association”, selon Greene.

“Demain va être un nouveau putain de jour. Je suis toujours le putain de shérif, et je monterai et virerai tous les dieux [inaudible]. F ** k ces bâtards noirs. Ils pensent que j’ai peur ? Ils sont stupides », a déclaré Greene. « Je ne sais pas quoi faire d’autre. Il est donc temps de les nettoyer. Il y a un mouchard quelque part là-dedans qui dit ce qu’on fait. Et je ne l’aurai pas. Je ne vais pas l’avoir », a-t-il poursuivi.

Plusieurs militants, membres de la communauté et organisations comme les chapitres de la NAACP ont appelé Greene à démissionner. Jeudi, il a démissionné de la North Carolina Sheriff’s Association. La décision est intervenue juste un jour avant que le groupe ne puisse se réunir vendredi pour une audience sur son sort.

Éliminer Greene du pouvoir ne suffit pas. Pendant des années, les autorités ont ignoré les plaintes de Soles concernant Greene. Combien de résidents de Black Columbus ont souffert dans un système qui a protégé Greene pendant si longtemps ?