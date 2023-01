Le shérif de Kendall suit les conseils du procureur de l’État sur la loi sur les armes d’assaut – Shaw Local

Les propriétaires d’armes à feu craignent que les agents des forces de l’ordre ne frappent à la porte pour tenter de confisquer leurs armes en vertu de la nouvelle interdiction des armes d’assaut semi-automatiques de l’État.

“Nous avons beaucoup de gens qui ont des questions et des inquiétudes au sujet de la saisie et ce n’est tout simplement pas le cas”, a déclaré le sous-shérif du comté de Kendall, Bobby Richardson.

Le bureau du shérif et d’autres organismes d’application de la loi opèrent dans un vide juridique d’incertitude jusqu’à ce que la Cour suprême de l’Illinois rende un verdict sur la loi controversée SAFE-T et sa composante de caution sans numéraire, et maintenant avec l’interdiction des armes d’assaut.

Eric Weis, procureur de l’État du comté de Kendallqui qualifie les deux lois d’inconstitutionnelles, recommande que lorsqu’ils sont confrontés à des violations de la nouvelle interdiction des armes d’assaut, les agents devraient simplement noter les informations des propriétaires d’armes à feu.

Plus tard, si la loi est confirmée dans ce que Weis a dit être une contestation judiciaire inévitable, la police pourrait alors décider de déposer des accusations.

“Ils prendront cette décision par eux-mêmes”, a déclaré Weis. «Ils ont l’indépendance. Ce serait à leur discrétion. »

Pendant ce temps, Weis a clairement indiqué qu’il ne poursuivra aucune affaire découlant de violations de la loi sur les armes d’assaut tant que sa constitutionnalité n’aura pas été décidée.

“Ce sont les conseils que nous avons reçus du procureur de l’État et nous allons suivre ses conseils”, a déclaré Richardson.

Le sous-shérif a noté que la loi prévoit la création d’un registre de la police d’État pour les propriétaires d’armes à autorisation restreinte d’ici le 1er octobre de cette année.

“L’enregistrement n’est pas en vigueur”, a déclaré Richardson. “Nous sommes en territoire inconnu.”