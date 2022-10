Le shérif de Kane décrit les efforts déployés pour contrôler les conducteurs problématiques – Shaw Local

ST. CHARLES TOWNSHIP – Après le dernier accident mortel de la circulation dans le comté de Kane samedi au cours duquel un enfant de 4 ans a été tué, le shérif Ron Hain a appelé le public à aider la police à assurer la sécurité des routes.

Hain a déclaré que la police continue d’émettre des contraventions routières, mais cela n’a pas empêché des accidents graves et mortels de se produire. Il a attribué une augmentation de la vitesse et des accidents graves à un “problème psycho-social post-COVID”.

“C’est post-COVID où les gens ont un mépris général pour l’humanité”, a déclaré Hain dans une interview cette semaine. “Nous devons tous nous rappeler que conduire est un privilège, pas un droit.”

Paityn Moore, quatre ans, qui, selon la police, était correctement assise dans un siège d’auto, a été tuée dans un accident impliquant trois véhicules le 1er octobre juste après 18 h 30 près de Maple Park. Un conducteur a franchi la ligne médiane de la route 38 près du chemin Francis et a percuté les deux véhicules.

“Il a franchi la ligne médiane à quelques reprises, puis a traversé la ligne médiane de front avec la première voiture, puis a ricoché sur la deuxième voiture”, a déclaré Hain.

L’enfant est décédé au Lurie Children’s Hospital de Chicago. Sa cause de décès est en attente de l’achèvement de l’enquête sur l’accident, a déclaré une porte-parole du bureau du médecin légiste du comté de Cook.

En août, Hain avait envoyé un communiqué de presse appelant à une plus grande attention des conducteurs à la suite de quatre autres accidents qui ont fait trois morts et blessés dans plusieurs régions du comté.

Un accident survenu le 15 août sur l’US 30 à Big Rock a fait des blessés graves mais aucun mort.

Il y a eu deux accidents le 16 août, un à Red Gate et Randall Road, dans lequel Kevin White, 19 ans, de St. Charles a été tué et un sur la route 30, à un demi-mile à l’est d’Orchard Road, dans lequel Alex Garcia -Roguel, également âgé de 19 ans, d’Aurora, a été tué. Un troisième accident le 22 août sur Keslinger Road a tué Marcus Jones, 45 ans, de Montgomery.

Hain a déclaré en août que les adjoints du shérif en mai, juin et juillet avaient effectué 1 535 contrôles routiers. Parmi ceux-ci, 604 ont donné lieu à une contravention et 931 interpellations ont donné lieu à un avertissement écrit.

Alors que les poursuites doublaient – ​​c’est-à-dire que les conducteurs refusaient de s’arrêter lorsqu’un adjoint allume les feux de détresse – Hain a fourni aux adjoints une formation supplémentaire et des bâtons d’arrêt. Afin d’arrêter un conducteur en fuite, un autre adjoint sort en avant et pose des bâtons qui crevent les pneus et arrêtent le véhicule, indique le communiqué.

«Nous ne pouvons pas assurer seuls la sécurité de nos routes. Nous avons besoin de l’aide du public pour assurer des déplacements plus sûrs à Kane alors que nous voyageons tous vers et depuis nos destinations », avait déclaré Hain dans le communiqué d’août. “Nous exhortons les conducteurs de tous âges à se rappeler que lorsqu’ils prennent le volant ou dans le véhicule avec un ami, un collègue ou un membre de la famille, adoptez des pratiques sûres.”

Les statistiques du ministère des Transports de l’Illinois montrent une augmentation de 18 % des décès sur les routes dans l’État en 2020 par rapport à 2019 : 1 195 personnes sont décédées dans 1 088 accidents en 2020, tandis que 1 010 personnes sont décédées dans 938 accidents en 2019, selon ses données sur les accidents de 2019 et 2020.

Au total, 246 752 accidents ont été signalés en 2020, contre 312 988 en 2019, probablement en raison de l’ordre de rester à la maison pendant la pandémie de COVID.

Sur le total des accidents, 11,92% ou 29 421 se sont produits sur les routes rurales, tandis que 31,71%, soit 345 de tous les accidents mortels se sont produits sur les routes rurales, selon le rapport.

Hain a déclaré qu’il pourrait y avoir plus d’adjoints qui contrôlent la vitesse s’il n’y avait pas d’appels de service.

“Nous faisons des détails sur l’application de la circulation dans les zones préoccupantes”, a-t-il déclaré. «Les adjoints sont là-bas en train d’écrire des contraventions, mais nous avons besoin que les chauffeurs soient plus responsables. Il faut un village.