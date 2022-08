Le shérif de Kane appelle à une plus grande attention de la part des conducteurs à la suite d’accidents mortels et de blessures – Shaw Local

ST. CHARLES TOWNSHIP – La semaine dernière dans le comté de Kane a entraîné une augmentation du nombre de décès et d’accidents corporels graves avec quatre accidents de la circulation distincts qui ont entraîné la mort de trois personnes, a déclaré le shérif du comté de Kane, Ron Hain, dans un communiqué de presse.

Ces accidents de véhicules se sont produits dans plusieurs régions du comté au cours des 10 derniers jours.

Hain faisait référence à deux accidents du 16 août, l’un sur les routes Red Gate et Randall dans lequel Kevin White, 19 ans, de St. Charles a été tué et l’autre sur la route 30 à l’est d’Orchard Road, dans lequel Alex Garcia-Roguel, également 19, d’Aurora, a été tué; et un troisième accident sur Keslinger Road lundi qui a tué Marcus Jones, 45 ans, de Montgomery.

Le quatrième accident, survenu le 15 août sur l’US 30 à Big Rock, a fait des blessés graves mais aucun mort.

Hain et son personnel du bureau du shérif du pays de Kane veulent non seulement sensibiliser à ce sujet sensible, mais aussi aider à fournir des étapes critiques pour aider à inverser cette tendance dévastatrice, indique le communiqué.

Le bureau du shérif s’efforce d’identifier les zones géographiques les plus touchées par ces incidents et continuera de fournir des mesures supplémentaires de contrôle de la circulation et d’autres tactiques de sensibilisation dans l’espoir de réduire les accidents sur les routes du comté et de sauver des vies.

Par exemple, au cours des trois derniers mois, Hain et ses adjoints ont effectué 1 535 contrôles routiers. Parmi ceux-ci, 604 ont donné lieu à une contravention et 931 interpellations ont donné lieu à un avertissement écrit.

« Cependant, nous ne pouvons pas assurer seuls la sécurité de nos routes. Nous avons besoin de l’aide du public pour assurer des déplacements plus sûrs à Kane alors que nous voyageons tous vers et depuis nos destinations », a déclaré Hain dans le communiqué. “Nous exhortons les conducteurs de tous âges à se rappeler que lorsqu’ils prennent le volant ou dans le véhicule avec un ami, un collègue ou un membre de la famille, adoptez des pratiques sûres.”

Cela inclut la conduite avec facultés affaiblies, des dispositifs de retenue pour enfants appropriés, une ceinture de sécurité appropriée, ainsi que le respect des limites de vitesse dans tout le comté, indique le communiqué.

La dévastation non seulement au cours des 10 derniers jours, mais aussi au fil des années a pesé lourdement sur le bureau du shérif tout en répondant à ces accidents.

Le bureau du shérif continuera à renforcer ses efforts et ses partenariats dans la campagne pour des routes plus sûres.