Le shérif de Jacksonville affirme que la vidéo de la caméra corporelle montre que les policiers avaient raison de battre le suspect

Un shérif de Floride a publié lundi une vidéo de caméra corporelle qui, selon lui, montre que ses agents étaient justifiés lorsqu’ils ont frappé, donné des coups de coude et des genoux à plusieurs reprises à un suspect de drogue qui semblait résister à son arrestation même après avoir été zappé avec un pistolet paralysant et plaqué au sol.

L’avocat du suspect, quant à lui, demande une enquête fédérale sur le bureau du shérif de Jacksonville et accuse le shérif TK Waters de dissimulation. L’arrestation de Le’Keian Woods vendredi a attiré l’attention nationale après la diffusion d’une vidéo sur téléphone portable d’un passant montrant des policiers le battant et semblant le jeter face première au sol après qu’il ait été menotté.

Waters et Mike Shell, son chef adjoint chargé de la responsabilité publique, ont déclaré lors d’une conférence de presse que les agents savaient que Woods avait déjà été accusé de meurtre, qu’il était en probation pour vol à main armée et qu’il était lié au trafic d’armes à feu et de drogue lorsqu’ils l’ont poursuivi vendredi. après un contrôle routier.

Des photos prises après l’arrestation de Woods le montrent avec les deux yeux gonflés et des ecchymoses et des coupures sur le visage.

« Les agents qui ont procédé à l’arrestation ont eu recours à la force et oui, cette force est odieuse. Mais la réalité est que toute force, toute violence est odieuse », a déclaré Waters. « Mais ce n’est pas parce que la force est odieuse qu’elle est illégale ou contraire à la politique (de l’agence). » Il a déclaré que tous les policiers restent dans la rue « là où ils appartiennent ».

Woods est accusé d’avoir résisté à son arrestation par la violence, de trafic armé de cocaïne et de méthamphétamine et d’autres crimes.

Harry Daniels, l’avocat de Woods, a déclaré qu’il demanderait au ministère américain de la Justice d’enquêter sur les passages à tabac de son client.

« Il est regrettable que le shérif estime que le passage à tabac d’un homme non armé est justifié », a déclaré Daniels. « Il est évident qu’il est complice et qu’il a facilité une mauvaise conduite de la part de ses officiers. Il n’est pas surprenant que (le bureau du shérif) n’ait constaté aucune faute, car il a mené lui-même une enquête.»

Les images de la caméra corporelle montrent que des agents de Jacksonville, dont Hunter Sullivan, ont arrêté une camionnette Dodge Ram dans le parking d’un complexe d’appartements. Shell a déclaré que l’interpellation avait eu lieu peu de temps après que Woods ait vendu de la drogue dans une station-service. On voit alors des officiers pointer leurs armes sur deux hommes avec Woods et ils se rendent sans incident. Waters a déclaré que de la cocaïne, du fentanyl, de la méthamphétamine et une arme de poing avaient été trouvés dans le camion.

La vidéo montre cependant Woods se précipitant du siège du passager avant et pénétrant dans le complexe d’appartements, suivi par Sullivan. Sullivan crie à plusieurs reprises à Woods de se mettre au sol, sinon il lui tirera dessus avec son pistolet paralysant Taser. Lorsque Sullivan s’approche suffisamment, il lui tire dessus deux fois avec le pistolet paralysant et Woods tombe face première sur le trottoir.

Sullivan saute alors sur Woods et lui dit à plusieurs reprises de mettre ses mains derrière son dos. Woods, qui mesure 5 pieds 8 pouces et pèse 160 livres (1,7 mètre et 72 kilogrammes), se tortille et met parfois une main ou l’autre derrière son dos, mais déplace ensuite l’autre sous lui.

Dans un rapport d’arrestation également publié lundi, Sullivan a déclaré avoir frappé Woods à plusieurs reprises à la tête et aux côtes et lui avoir donné un coup de coude au visage, craignant qu’il ne cherche une arme à feu dans sa ceinture. Le détective Josue Garriga est arrivé et a déclaré dans le rapport qu’il avait donné un coup de genou à Woods à la tête et aux épaules pendant qu’un autre le frappait. Après environ deux minutes, ils menottent Woods, selon la vidéo.

Une autre vidéo de caméra corporelle montre des policiers accusant toujours Woods de résister à son arrestation alors qu’ils tentent de le soulever du sol, alors ils le repoussent. Ils le traînent ensuite en position assise sur le sol.

Daniels, l’avocat de Woods, a déclaré que le bureau du shérif n’avait aucune raison légale d’arrêter le camion. Dans le rapport, les agents ont déclaré qu’ils avaient d’abord tenté d’arrêter le camion parce que le conducteur ne portait pas sa ceinture de sécurité, mais qu’il n’avait pas voulu s’arrêter.

« Ils n’avaient aucune raison d’engager M. Woods, aucune », a déclaré Daniels. Il a déclaré que Woods ne résistait pas à son arrestation alors qu’il se débattait avec Sullivan et les autres policiers, mais qu’il essayait de se protéger d’un passage à tabac illégal.

« Tout homme qui se fait battre va résister à ces coups ou il va être tué », a déclaré Daniels.

Woods était détenu lundi à la prison de Jacksonville. Il est en probation après avoir plaidé sans contestation un vol qualifié à Tallahassee en 2017 au cours duquel lui et son colocataire ont tenté de voler un trafiquant de marijuana sous la menace d’une arme, selon les archives judiciaires.

Le dealer a sorti sa propre arme et a abattu le colocataire alors que Woods s’enfuyait. Woods avait initialement été accusé de meurtre au deuxième degré suite au décès de son colocataire, mais un accord de plaidoyer a été conclu l’année dernière qui l’a libéré sans peine de prison.

En 2019, Garriga a tiré sur un homme lors d’un contrôle routier pour une ceinture de sécurité débouclée, selon les archives publiques. Les procureurs ont estimé que la fusillade était justifiée et une poursuite intentée par la famille du défunt a ensuite été réglée pour un montant non divulgué, selon les archives du tribunal fédéral. Daniels était l’avocat de la famille.

Terry Spencer, Associated Press