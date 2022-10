Le shérif de Géorgie témoigne pour contester les accusations de droits civils

ATLANTA (AP) – Un shérif géorgien en cours de procès pour des accusations fédérales d’avoir abusé des droits des détenus en les attachant à des chaises de contention comme une forme de punition a nié les actes répréhensibles jeudi, insistant sur le fait que les chaises sont en sécurité tant que les geôliers suivent les règles fournies.

Le shérif du comté de Clayton, Victor Hill, a pris la barre des témoins un jour après que les procureurs ont classé leur affaire devant le tribunal de district américain d’Atlanta. Ils disent que Hill a violé les droits de sept détenus de la prison du comté de Clayton dont le placement dans des chaises de contention n’était pas nécessaire, a été utilisé à tort comme punition et a causé des douleurs et des blessures corporelles.

Hill a témoigné que les chaises sont utilisées pour protéger le personnel pénitentiaire et les détenus, a rapporté The Atlanta Journal-Constitution. Il a dit que certains sont attachés aux appareils par précaution parce qu’ils présentent des «indicateurs de pré-attaque» ou un comportement qui suggère qu’ils pourraient devenir violents.

“Le meilleur usage proactif de la force est la retenue”, a déclaré Hill.

Hill est largement connu comme l’un des hommes de loi les plus flamboyants du métro d’Atlanta. Il se fait appeler “The Crime Fighter” et utilise les images de Batman pour se promouvoir sur les réseaux sociaux et dans les publicités de campagne.

Hill a plaidé non coupable aux accusations de droits civils.

Le shérif a témoigné qu’il était convaincu que les chaises de contention étaient sûres lorsqu’il les a achetées pour la première fois pour la prison en 2018. Il a également déclaré que le personnel pénitentiaire avait reçu des règles claires pour l’utilisation des chaises, y compris des exigences pour que les geôliers vérifient les détenus toutes les 15 minutes qu’ils passent attachés. dans les chaises.

Hill a également nié la responsabilité de deux anciens détenus qui ont témoigné dans l’affaire mardi. Ils ont dit qu’ils avaient passé des heures assis sur des chaises, les mains menottées derrière le dos et les bras liés. Les deux hommes ont déclaré qu’ils avaient été retenus pendant si longtemps qu’ils s’étaient urinés dessus.

Il s’agit du deuxième procès de Hill pour des accusations criminelles. Les électeurs du comté de Clayton ont réélu Hill en 2012 alors qu’il était inculpé pour la première fois, accusé d’avoir utilisé son bureau à des fins personnelles. Il a battu ces accusations.

The Associated Press