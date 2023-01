Le shérif de Floride poursuivi pour diffamation “Wheel of Fugitive”

TITUSVILLE, Floride (AP) – Un homme a intenté une action en diffamation contre un shérif de Floride qui publie des vidéos hebdomadaires “Wheel of Fugitive” sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il n’était pas un fugitif lorsque son nom et son image sont apparus plusieurs fois en 2021 dans les messages du shérif inspirés du jeu télévisé de longue date “Wheel of Fortune”.

En raison des postes du shérif, David Gay a perdu son emploi et a souffert de détresse émotionnelle, selon le procès réclamant plus de 50 000 $ de dommages et intérêts. Le procès a été déposé la semaine dernière devant un tribunal d’État du comté de Brevard, le long de la côte spatiale de la Floride.

Le futur patron de Gay l’a appelé alors qu’il se rendait en voiture à son premier jour de travail et lui a dit de ne pas prendre la peine de se présenter car il avait vu les vidéos “Wheel of Fugitive” du shérif du comté de Brevard Wayne Ivey, a déclaré le procès.

Lundi, un porte-parole du bureau du shérif n’a pas répondu à une demande par courrier électronique sollicitant des commentaires sur le procès.

Dans les vidéos publiées sur les réseaux sociaux, Ivey fait tourner une roue avec des photos de ce qui est décrit comme 10 des fugitifs les plus recherchés du comté.

« Tout le monde le regarde. Même les fugitifs le regardent “pour voir qui devient” le fugitif de la semaine “, a rapporté l’Associated Press, a déclaré Ivey.

Gay a été impliqué dans le système judiciaire pour une infraction non divulguée et a été condamné en novembre 2020 à trois ans de probation pour un sursis à statuer, une peine spéciale dans laquelle un accusé n’est pas officiellement reconnu coupable d’une infraction, selon le procès.

Gay a été placé en garde à vue pour violation de la probation en janvier 2021 après avoir été arrêté plusieurs semaines plus tôt pour délit de batterie domestique. Il dit qu’il croyait que son père avait eu une altercation physique avec sa mère, et l’affaire a finalement été classée.

Cependant, alors que Gay était en prison pour violation de la probation, Ivey a déclaré dans une vidéo “Wheel of Fugitive” que Gay était un fugitif, alors qu’en réalité il était déjà dans la prison du comté de Brevard, selon le procès.

Gay a été présenté dans trois autres épisodes de “Wheel of Fugitive”, y compris le lendemain de sa condamnation à la probation dans les mêmes conditions que celles qui avaient été imposées auparavant et a été libéré, a indiqué le procès.

The Associated Press