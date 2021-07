Le shérif de Californie refuse d’appliquer le mandat de masque, dit qu’il n’est « pas soutenu par la science », suscitant l’indignation – RT USA News

Le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a fait des vagues et provoqué l’indignation en refusant d’appliquer la politique de masques rétablie de la ville, affirmant que la décision « n’est pas soutenue par la science ».

Les responsables de la santé du comté de Los Angeles en ont choqué beaucoup cette semaine lorsqu’ils ont annoncé que leur mandat de masque serait de retour. Semblable à la restriction en place avant le début de la réouverture du comté le mois dernier, les résidents ont été invités à porter des masques à l’intérieur et dans les grands rassemblements, quel que soit leur statut vaccinal.

Les responsables du comté ont rétabli le mandat du masque en raison de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 atteignant plus de 1 000 chaque jour pendant une semaine. Les responsables de la santé ont également cité la variante Delta comme raison pour laquelle les gens « besoin de réduire notre risque d’infection et notre risque d’infecter potentiellement les autres. »





Aussi sur rt.com

‘Fauci ouchie’: WH publie une vidéo ‘grinçante’ d’un conseiller en santé lisant des tweets élogieux sur lui-même et le vaccin Covid-19







Villanueva, qui est candidat à sa réélection l’année prochaine, n’a pas tardé à répondre au mandat et a clairement indiqué que lui et ses officiers n’auraient aucun rôle à jouer pour aider le comté à appliquer la nouvelle règle.

« Forcer les vaccinés et ceux qui ont déjà contracté le COVID-19 à porter des masques à l’intérieur n’est pas soutenu par la science et contredit les directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. » a-t-il déclaré dans un communiqué.

le « sous-financé » ministère, a ajouté le shérif, n’utilisera pas leur « ressources limitées » pour s’assurer que les gens sont en conformité, même s’il s’est assuré de dire qu’ils « avoir l’autorité » à faire respecter s’ils le voulaient. Le shérif demande « conformité volontaire » des résidents à la place.

L’annonce de Villanueva lui a valu beaucoup d’attention. Une grande partie de cela a été, comme on pouvait s’y attendre, l’indignation d’experts de gauche favorables à la gestion par l’administration actuelle de Covid-19. Le président Joe Biden et de nombreux responsables de la Maison Blanche ont récemment lancé des avertissements moroses non seulement sur le « pandémie parmi les non vaccinés », mais aussi des publications sur les réseaux sociaux qui auraient propagé le Covid-19 et le vaccin « désinformation. »

Certains ont même appelé le shérif suppression de son positionner.

Avoir la police et les shérifs chargés de faire respecter les mandats de masques est la mauvaise voie à suivre. Les avoir en charge de contrôler la science est… aussi la mauvaise voie à suivre. https://t.co/T7292CUaoA – Phillip Atiba Goff (@DrPhilGoff) 17 juillet 2021

Villanueva a également reçu les éloges de ceux qui sont plus critiques et fatigués du retour des restrictions de l’ère de la pandémie.

La meilleure partie du fait que LA remette son mandat de masque, outre que le shérif ne l’applique pas, est que cela signifie littéralement que les gens entreront par la porte d’entrée, mettront un masque, se rendront à leur table et l’enlèveront. Rappel amical que *tout* le masquage est un théâtre d’ordures. – Spencer A. Klavan (@SpencerKlavan) 17 juillet 2021

Los Angeles n’est pas la seule ville à se masquer à nouveau. Las Vegas est également confrontée aux recommandations des autorités sanitaires du comté selon lesquelles les gens doivent être masqués dans les grands rassemblements et les lieux intérieurs, qu’ils soient vaccinés ou non.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!