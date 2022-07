Le shérif chargé d’enquêter sur la surveillance des urnes

SEATTLE (AP) – Un directeur des élections dans le comté le plus peuplé de l’État de Washington a déclaré que son bureau demandait au bureau du shérif d’enquêter sur les personnes qui avaient planté des pancartes près des urnes avertissant les électeurs qu’elles étaient «sous surveillance».

Dans un communiqué mardi soir, la directrice des élections du comté de King, Julie Wise, a fustigé ce qu’elle a appelé un effort pour effrayer les électeurs, a rapporté le Seattle Times.

«Je crois qu’il s’agit d’une stratégie ciblée et intentionnelle pour intimider et dissuader les électeurs d’utiliser des urnes sécurisées. Mon équipe ne va pas rester les bras croisés et permettre à n’importe quel groupe de semer la peur et le doute parmi nos résidents et nos électeurs, surtout pas lorsqu’ils essaient simplement de faire entendre leur voix », a déclaré Wise.

Les panneaux ont été affichés près des urnes à Seattle et dans les banlieues, avec des lettres rouges avertissant que les urnes étaient «sous surveillance» et disant qu’accepter de l’argent «pour récolter ou déposer des bulletins de vote» peut enfreindre la loi fédérale.

Les panneaux comprenaient un code QR scannable lié à un site Web du parti républicain du comté de King et un formulaire encourageant les gens à soumettre des «rapports d’incident».

Wise a déclaré que son équipe “documente et supprime” les panneaux et transmettra “toute information sur qui les a plantés au bureau du shérif du comté de King pour une enquête plus approfondie”.

Halei Watkins, porte-parole des élections du comté de King, a déclaré mardi que l’exécutif du comté de King, Dow Constantine, avait ordonné au shérif Patti Cole-Tindall d’enquêter.

Mathew Patrick Thomas, président des républicains du comté de King, a déclaré lundi soir qu’il dissolvait le soi-disant comité d’intégrité électorale du parti du comté et a déclaré que ses membres étaient impliqués dans l’impression et la plantation des panneaux à son insu.

Amber Krabach, candidate aux législatives de l’État et l’un des dirigeants de ce comité, a déclaré lundi que les panneaux n’auraient dû déranger personne qui ne tente pas d’activités illégales. Elle n’a pas immédiatement répondu à un e-mail mardi soir.

Thomas a déclaré que le parti coopérerait pleinement avec les élections du comté de King et intenterait une action en justice si des groupes ou des individus « détournaient » le nom du parti pour « toute utilisation non autorisée ou mal intentionnée ».

Les gens sont autorisés à observer légalement le processus de vote, y compris les boîtes de dépôt, mais les observateurs ne sont pas autorisés à interférer avec les électeurs ou à les intimider.

Le procureur du comté de King, Dan Satterberg, a déclaré dans un communiqué publié par King County Elections que la loi de Washington permet aux électeurs de déposer des bulletins de vote pour d’autres.

“Les panneaux destinés à donner aux électeurs l’impression d’être surveillés et surveillés et de violer la loi en déposant des bulletins de vote sont de l’intimidation des électeurs, point final”, a déclaré Satterberg.

L’effort de surveillance des boîtes de dépôt semble lié à une campagne plus large à l’échelle de l’État menée par des militants qui prétendent sur un site Web surveiller toutes les urnes de l’État.

Cet effort, selon le site Web, est motivé par un ancien film louangé par le président Donald Trump intitulé « 2000 Mules », qui affirme que les élections de 2020 ont été volées à Trump par des trafiquants de bulletins de vote dans les États swing. Les conclusions du film ont été réfutées comme fausses ou non étayées par de nombreux groupes de vérification des faits et experts électoraux.

Alors que Trump et ses alliés ont attaqué l’utilisation élargie des urnes lors des élections de 2020, alléguant une fraude, une enquête de l’Associated Press auprès des responsables électoraux des États républicains et démocrates à travers les États-Unis n’a trouvé aucun cas de fraude, de vandalisme ou de vol qui aurait pu affecter les résultats. .

The Associated Press