Le shérif accusé de violations des droits civiques sera jugé

ATLANTA (AP) – Un shérif de la région d’Atlanta est accusé d’avoir puni des détenus en les attachant pendant des heures à une chaise de contention, même s’ils ne représentaient aucune menace et obéissaient aux instructions. Maintenant, un jury doit décider s’il a violé les droits civils des hommes.

En avril 2021, un grand jury fédéral a inculpé le shérif du comté de Clayton, Victor Hill, affirmant qu’il avait violé les droits civils de quatre personnes sous sa garde. Trois autres victimes présumées ont été ajoutées dans des actes d’accusation ultérieurs. Les procureurs ont déclaré que placer les sept hommes dans des fauteuils de contention n’était pas nécessaire, a été utilisé à tort comme punition et a causé des douleurs et des blessures corporelles.

La sélection du jury doit commencer mercredi et le procès devrait durer au moins deux semaines.

Hill se fait appeler “The Crime Fighter” et utilise des images de Batman sur les réseaux sociaux et dans les publicités de campagne. Il a été une figure de division – attirant à la fois les fans et les critiques – depuis qu’il est devenu shérif pour la première fois en 2005. Ce sera son deuxième procès pour des accusations criminelles. Les électeurs du comté de Clayton l’ont renvoyé au pouvoir en 2012 alors qu’il était sous le coup d’une mise en accusation, accusé d’avoir utilisé son bureau à des fins personnelles – des accusations qu’il a finalement battues.

Hill et ses avocats ont déclaré que ses poursuites étaient sans fondement et politiquement motivées.

“Nous maintenons avec ferveur que tout au long de son mandat, le shérif Hill a utilisé des techniques d’application de la loi légales et acceptées et n’a jamais outrepassé son autorité légale”, ont déclaré les avocats de la défense Drew Findling et Marissa Goldberg dans un communiqué. “(Avec) le début du procès de cette affaire, le processus commencera à le rétablir dans son poste constitutionnellement élu de shérif du comté de Clayton.”

Le gouverneur Brian Kemp en juin 2021 a suspendu Hill en attendant la résolution des accusations.

Le bureau du procureur américain a refusé de commenter. Lorsque Hill a été inculpé pour la première fois, le procureur américain par intérim, Kurt Erskine, a déclaré que les actions présumées du shérif avaient non seulement nui aux détenus, mais avaient également érodé la confiance du public dans les forces de l’ordre.

Les procureurs disent que Hill a approuvé une politique selon laquelle la chaise de contention peut être utilisée pour une personne violente ou incontrôlable afin d’éviter des blessures ou des dommages matériels si d’autres techniques ne fonctionnent pas et que la chaise “ne sera jamais autorisée comme forme de punition”.

L’acte d’accusation le plus récent détaille ce qui, selon les procureurs, s’est produit lorsque chaque homme a été amené à la prison du comté de Clayton à Jonesboro, une banlieue au sud d’Atlanta.

En avril 2020, un député a arrêté un adolescent accusé d’avoir vandalisé son domicile familial lors d’une dispute avec sa mère. L’adjoint a envoyé à Hill une photo de l’adolescent dans une voiture de patrouille.

“Quel âge a-t-il?” Hill a envoyé un texto, selon un acte d’accusation.

“17”, a répondu l’adjoint.

“Chaise”, a répondu Hill.

Ce mois-là également, Hill a appelé un homme d’un autre comté qui avait eu un différend avec l’un des adjoints de Hill au sujet du paiement des travaux d’aménagement paysager. Hill a confronté le paysagiste par téléphone et SMS, puis a demandé à un adjoint le lendemain de sortir un mandat pour harcèlement des communications, indique l’acte d’accusation. Après avoir demandé à l’homme de se rendre, Hill a envoyé une équipe de fugitifs pour tenter d’arrêter l’homme accusé de délit, indique l’acte d’accusation.

L’homme a engagé un avocat et s’est rendu. Il a coopéré avec le personnel de la prison, mais Hill est arrivé et a ordonné qu’il soit placé dans la chaise de contention, indique l’acte d’accusation.

Un homme arrêté en mai 2020 pour excès de vitesse et conduite avec un permis de conduire suspendu a également été attaché à la chaise de retenue sur les ordres de Hill. Un employé du bureau du shérif a ensuite mis une cagoule sur la tête de l’homme et il a été frappé deux fois au visage, le faisant saigner, selon l’acte d’accusation.

Hill a également ordonné que les quatre autres hommes soient placés sur la chaise, certains sont restés si longtemps qu’ils ont uriné sur la chaise, indique l’acte d’accusation. Les victimes présumées devraient témoigner au procès.

Hill a licencié 27 adjoints lors de son premier jour de mandat en 2005, et sa position de dur à cuire a inclus l’utilisation d’un tank appartenant au bureau du shérif lors de raids anti-drogue.

Il a perdu une candidature à la réélection en 2008 et a été inculpé début 2012 pour des accusations de corruption criminelle découlant de son premier mandat. Comme pour les accusations actuelles, son équipe de défense a blâmé les attaques de rivaux politiques. Même s’il est resté inculpé lors des élections plus tard cette année-là, il a vaincu l’homme qui l’avait battu quatre ans plus tôt. Un jury l’a par la suite acquitté des 27 chefs d’accusation.

Hill a de nouveau haussé les sourcils en mai 2015 lorsqu’il a tiré et blessé une femme dans une maison modèle du comté de Gwinnett, au nord d’Atlanta. Lui et la femme ont déclaré que la fusillade était un accident survenu alors qu’ils pratiquaient des tactiques policières. Hill n’a pas contesté une accusation de conduite imprudente en août 2016.

Dans une décision sur les requêtes préalables au procès, la juge de district américaine Eleanor Ross a clairement indiqué qu’elle souhaitait que le procès qui débute cette semaine soit étroitement axé sur les accusations actuelles.

Les procureurs ne seront pas autorisés à apporter des preuves d’autres utilisations présumées de la force à la prison ou des conditions générales qui y règnent. Ils ne peuvent pas non plus parler des poursuites judiciaires passées contre Hill ou de sa suspension par le gouverneur. Il leur est également interdit de présenter des arguments au sujet de représailles présumées contre les employés de la prison et de l’obstruction de Hill. Son affinité pour Batman est également hors limites.

Les avocats de Hill ne peuvent pas comparer ses poursuites à d’autres cas d’inconduite présumée de la part d’agents des forces de l’ordre. Ils ne peuvent pas non plus mentionner ses bons actes ou suggérer que sa suspension a affecté négativement le comté de Clayton. De plus, ils ne peuvent pas parler du comportement des détenus, sauf en ce qui concerne directement les arrestations liées à leurs mauvais traitements présumés.

