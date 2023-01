Le shérif a violé son serment, devrait démissionner – Shaw Local

Le shérif du comté de McHenry, Robb Tadelman, devrait démissionner ou être démis de ses fonctions. C’est une violation de son serment d’office pour lui de choisir les lois à appliquer. Son devoir est de faire respecter les lois, point final. Le président du conseil d’administration du comté, Michael Buehler, devrait démissionner ou être démis de ses fonctions pour avoir félicité le shérif d’avoir choisi de ne pas appliquer la loi et également d’avoir encouragé la création d’un comté sanctuaire d’armes à feu.

Nous avons besoin de moins d’armes, pas plus. Après la fusillade d’Uvalde, beaucoup ont affirmé qu’il devrait y avoir plus de gardes armés dans les écoles et/ou que les enseignants devraient avoir des armes à feu. Est-ce la vie que nous voulons vivre, avec des gardes armés partout où vous allez, dans les écoles, les églises, les magasins, les dancings, à chaque coin de rue ? Même avec un garde armé à Parkland School en Floride, 17 ont été tués. Avaient-ils besoin de plus de gardes armés ? Un par classe ? Est-ce que ça le fera ? Où trouverions-nous l’argent pour cela? Encore une fois, est-ce ainsi que nous voulons vivre, avec un garde armé partout ?

Pour tous ceux qui prétendent avoir violé le deuxième amendement, personne ne propose l’interdiction de toutes les armes à feu, uniquement les armes d’assaut. Il existe de nombreuses autres armes pour le sport ou la défense à domicile. Nous avons la milice que cet amendement soutient dans nos forces armées, l’armée, la marine, l’armée de l’air, les marines, la garde nationale. Il n’y a aucune violation du deuxième amendement impliqué dans les lois interdisant les armes d’assaut.

Janet Yaworski

Lac de cristal