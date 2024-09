Le Shelburne Museum du Vermont nomme trois sociétés remplaçantes pour Adjaye Design | Nouvelles

La question de savoir qui remplacera David Adjaye pour avoir l’opportunité de concevoir le Perry Center for Native American Art agrandi du musée de Shelburne a été résolue par l’institution du Vermont après avoir rompu ses liens avec l’architecte en juillet de l’année dernière.

Image gracieuseté d’Annum Architects

Au lieu d’un seul architecte ou d’une seule entreprise, le musée affirme désormais poursuivre une « approche collaborative » pour concevoir le centre d’une superficie de pieds carrés. L’équipe de projet comprend Annum Architects de Boston ; l’architecte autochtone Two Row Architect de la Première Nation des Six Nations de Grand River ; et Reed Hilderbrand pour le volet aménagement paysager. Annum, anciennement Ann Beha Architects, a conçu le centre d’art et d’éducation Pizzagalli du musée en 2011.

Image gracieuseté d’Annum Architects

« La conception du Perry Center for Native American Art et les nombreuses étapes qui nous ont conduits à ce moment sont le résultat d’une approche collaborative axée sur la communication et l’établissement de relations avec les nations tribales afin de créer une ressource nationale pour l’étude et le soin de l’art autochtone. « , a déclaré le directeur et PDG de Shelburne, Thomas Denenberg, dans un communiqué.

Image gracieuseté d’Annum Architects

Le cahier des charges du projet préconisait à l’origine « un bâtiment durable avec [an] paysage intégré créé en collaboration avec des voix autochtones dont les cultures et les peuples sont représentés dans les œuvres qui seront gérées dans l’espace.

Image gracieuseté d’Annum Architects

Le nouvel espace sera réalisé sur une superficie de 11 200 pieds carrés avec la contribution d’un groupe de 50 partenaires autochtones qui se sont alignés sur Shelburne sur le projet. Cela inclut le leadership et les détenteurs de la culture des peuples Abénakis, qui sont considérés comme des intendants traditionnels des terres entourant le site. Le projet, le 40e bâtiment du campus de Shelburne, débutera au printemps 2025.