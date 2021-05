Le Sharp Aquos R6 fait ses débuts avec un écran 240 Hz et un énorme capteur de 1 po

Sharp a annoncé le smartphone Aquos R6 pour le marché japonais – un produit phare avec un seul appareil photo fonctionnel à l’arrière, mais qui est livré avec un énorme capteur de 1 ”. Il s’agit du plus grand capteur de caméra jamais installé dans un téléphone portable, et il a été développé conjointement avec Leica, de la R&D à la conception des objectifs en passant par le réglage de la qualité de l’image.

Le téléphone est également livré avec le premier écran Pro IGZO OLED 6,67 pouces au monde qui permet un taux de rafraîchissement dynamique entre 1 Hz et 240 Hz pour trouver l’équilibre parfait entre économie d’énergie et douceur. La résolution est WUXGA +, ce qui signifie 2730 x 1260 pixels.

Le Sharp Aquos R6 est alimenté par un chipset Snapdragon 888. Il sera proposé avec une seule option de mémoire – 8 Go de RAM + 128 Go de stockage et seuls les opérateurs locaux pourront le vendre dans un premier temps.

Le capteur de la caméra permet des images fixes de 20 MP, et Leica et Sharp ont également repensé l’objectif à l’avant – il est 7P avec une ouverture f / 1,9 et une longueur focale équivalente à 19 mm.

Il y a aussi un capteur ToF à côté de l’appareil photo principal, un seul flash; la seule stabilisation d’image fournie par Sharp et Leica est électronique (EIS).



Le capteur Aquos R6 est 5 fois plus grand que les capteurs des autres produits phares

Le capteur massif peut faire un travail remarquable dans des conditions de faible luminosité, selon le communiqué de presse officiel. Il devrait offrir une meilleure plage dynamique et un bruit réduit par rapport à presque tous les autres capteurs de smartphone.

Le reste des points forts de l’Aquos R6 comprend un jeu de tir selfie 12MP ainsi qu’un scanner d’empreintes digitales sous-écran. La batterie est de 5000 mAh et l’Aquos R6 est étanche à l’eau et à la poussière.

Le téléphone est proposé en deux couleurs: noir et blanc. Il sera disponible à la vente chez Docomo et NTT à la mi-juin lorsque nous connaîtrons le prix réel du téléphone.

La source (en japonais)