Le Shakhtar Donetsk s’empare d’un point lors d’une performance héroïque face au Real Madrid

Le Shakhtar Donetsk a réalisé une performance spectaculaire contre le Real Madrid mardi soir. Les Ukrainiens ont failli remporter une victoire célèbre dans la nuit. Cependant, un but tardif d’Antonio Rüdiger signifiait que le match s’était terminé à 1-1.

Oleksandr Zubkov a d’abord donné l’avantage au Shakhtar à la minute de la seconde mi-temps. L’international ukrainien a mis le ballon au fond des filets avec une tête qui était juste hors de portée du défenseur du Real Ferland Mendy. Curieusement, Zubkov a marqué le but contre le gardien du Real et son compatriote ukrainien Andriy Lunin.

Le Rudiger susmentionné a réussi à mettre sa tête sur le ballon et à marquer dans la dernière minute du temps additionnel. Bien qu’il y ait eu une collision massive entre le défenseur et le gardien de but du Shakhtar, le ballon a rebondi sur le poteau et dans le filet pour égaliser le score.

Bien que ne pas obtenir les trois points puisse être décevant pour les Ukrainiens, la performance de l’équipe a été brillante. Avant le match, qui s’est joué en Pologne, le directeur sportif du Shakhtar, Darijo Srna, a affirmé que l’équipe jouait le match difficile pour l’Ukraine.

“C’est très difficile mais ce sont tous des héros”, a proclamé Srna. “Ils comprennent qu’ils jouent tous pour l’Ukraine. Ils veulent envoyer des émotions positives à notre armée, à nos amis, à nos familles. Aujourd’hui, toute l’Ukraine regarde ce match et je suis fier de cette équipe.

“Je suis vraiment fier de cette équipe”, a-t-il poursuivi. « Nous faisons quelque chose d’incroyable. Nous montrons au monde comment se battre pour notre pays.

L’héroïque Shakhtar Donetsk marque un point face au Real Madrid

Évidemment basé dans la ville de Donetsk, le Shakhtar a dû déménager sa base à cause de l’invasion russe. Ils ont disputé des matches nationaux à Kyiv, qui est plus à l’ouest de leur ville et de la Russie. Cependant, le club ukrainien a également fait de Lviv son domicile temporaire.

Lviv est à environ 745 miles à l’ouest de Donetsk et assez proche de la frontière polonaise.

Néanmoins, le Shakhtar avait précédemment signé un accord d’un an pour jouer ses matchs européens à Varsovie, en Pologne. Les matchs nationaux en Ukraine se jouent actuellement sans supporters. Mais, comme ce soir, les gens peuvent assister aux matches de la Ligue des champions en Pologne.

Les déplacements entre les villes ont été stressants pour le club. Le Shakhtar a également reporté un match en raison du long trajet de Varsovie en Ukraine à chaque match. Srna a déclaré que le match de championnat de ce week-end contre le Dynamo Kyiv pourrait également être affecté en raison du voyage.

PHOTO : IMAGO / NewsPix