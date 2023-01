Le Shakhtar Donetsk promet 25 millions de dollars à l’aide à l’Ukraine après le transfert record de Mykhailo Mudryk

Mykhaïlo Mudryk (Twitter)

Le président du Shakhtar Rinat Akhmetov a alloué 25 millions de dollars pour aider les soldats ukrainiens, les défenseurs et leurs familles qui ont défendu la nation lors de l’assaut russe. L’argent sera utilisé pour couvrir différents besoins – de la fourniture de traitements médicaux et prothétiques et d’un soutien psychologique à la satisfaction de demandes spécifiques