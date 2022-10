Le Shakhtar Donetsk exhorte la FIFA à retirer l’Iran de la Coupe du monde

Le club de football ukrainien, le Shakhtar Donetsk, a exhorté lundi la FIFA à retirer l’Iran de la Coupe du monde en raison du soutien militaire présumé du pays à l’invasion russe de l’Ukraine.

Le directeur général du Shakhtar, Sergei Palkin, a accusé l’Iran de “participation directe à des attaques terroristes contre des Ukrainiens”, suggérant que l’équipe de son propre pays devrait plutôt jouer au Qatar en remplacement.

“Ce sera une décision juste qui devrait attirer l’attention du monde entier sur un régime qui tue ses meilleurs éléments et aide à tuer les Ukrainiens”, a déclaré Palkin dans un communiqué un jour avant que son équipe ne joue au Celtic en Ligue des champions.

La Maison Blanche a déclaré jeudi que les États-Unis avaient des preuves que les troupes iraniennes étaient “directement engagées sur le terrain” en Crimée pour soutenir les attaques de drones russes contre les infrastructures et la population civile de l’Ukraine. Et le chef des services de renseignement ukrainiens, Kyrylo Budanov, a déclaré dans une interview publiée lundi que les forces russes avaient utilisé environ 330 drones “Shahed” de fabrication iranienne samedi – et que d’autres avaient été commandés.

La Russie et l’Iran ont tous deux nié que les drones utilisés étaient de fabrication iranienne.

L’Iran jouera le deuxième match de la Coupe du monde, le 21 novembre contre l’Angleterre, puis affrontera le Pays de Galles et les États-Unis dans le groupe B. Le Pays de Galles s’est qualifié en battant l’Ukraine en séries éliminatoires en juin dans un match qui a été retardé de mars par le guerre.

La FIFA n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Cependant, si une équipe asiatique était suspendue, il n’y aurait aucun précédent pour que la FIFA la remplace par une équipe européenne à la Coupe du monde.

L’organisme mondial du football ne suspend généralement pas les fédérations membres en raison de décisions militaires d’un gouvernement national, bien que la Yougoslavie ait été empêchée d’essayer de se qualifier pour la Coupe du monde de 1994 après l’imposition de sanctions des Nations Unies pendant la guerre dans les Balkans.

La FIFA a suspendu les équipes russes après son invasion de l’Ukraine, qui a empêché la Russie de participer aux éliminatoires de la Coupe du monde en mars. La FIFA a cité des risques pour la sécurité et l’intégrité de ses compétitions, et l’adversaire prévu de la Russie, la Pologne, avait refusé de jouer ce match.

La FIFA résiste également ce mois-ci aux appels de groupes de supporters iraniens pour suspendre l’équipe nationale lors d’une répression nationale des manifestations de rue en faveur des droits des femmes et en raison d’une politique de longue date empêchant les femmes d’assister librement à des matchs de football et d’autres sports.

La FIFA ne suspend normalement les équipes nationales que lorsque le gouvernement du pays est jugé s’être immiscé dans le fonctionnement indépendant de la fédération nationale de football.

Cinq équipes de la confédération asiatique se sont qualifiées pour la Coupe du monde pour rejoindre le pays hôte, le Qatar, et les Émirats arabes unis ont été les prochains meilleurs en qualifications. Les Émirats arabes unis ont perdu une éliminatoire régionale en juin face à l’Australie avant les éliminatoires intercontinentales.