Le Shakhtar disputera des matchs de Ligue des champions dans un stade allemand

L’équipe ukrainienne du Shakhtar Donetsk procède à un autre changement de stade temporaire pour son calendrier de la Ligue des champions cette saison à venir. Le club déplacé ne joue pas dans sa ville natale pour la compétition européenne alors que le pays poursuit sa guerre contre la Russie.

Les compétitions nationales de la Premier League ukrainienne se déroulent toujours. Pour ceux-là, le Shakhtar Donetsk joue au NSC Olimpiyskiy de Kiev, loin de son stade d’attache dans l’est du pays. Cependant, l’UEFA n’autorise pas les compétitions continentales en Ukraine en raison de l’invasion russe. En conséquence, le Shakhtar dispute des matchs européens en dehors de l’Ukraine pour la deuxième année consécutive. La saison dernière, le Shakhtar a utilisé le Stadion Wojska Polskiego, le domicile traditionnel du club polonais Legia Varsovie.

Cependant, pour la campagne 2023/24, BILD rapporte que le Shakhtar Donetsk utilise le stade de Hambourg pour la Ligue des champions. Le Volksparkstadion, ou People’s Park, peut accueillir 57 000 personnes pour les matches de championnat. La dernière fois qu’il a accueilli un match de Ligue des champions, c’était en 2006. Le principal locataire du club, Hambourg, évolue en deuxième division allemande.

L’invasion russe a déplacé des millions d’Ukrainiens. L’Allemagne a le plus de tous les pays de l’Union européenne. Plus d’un million d’Ukrainiens ont cherché refuge en Allemagne. Le Shakhtar Donetsk sera probablement la seule équipe ukrainienne en UEFA Champions League cette saison. Le SC Dnipro-1 joue actuellement dans la phase de qualification. Il a perdu son match aller contre le Panathinaikos. Ce match « à domicile » s’est déroulé en Slovaquie et l’équipe ukrainienne a perdu 3-1.

Le Shakhtar garantit trois matches de Ligue des champions au stade de Hambourg

Le Shakhtar, en revanche, a une place garantie en phase de groupes. Le club est dans le pot trois, aux côtés de RB Salzburg, Milan, Lazio et Red Star Belgrade. C’est la 13e année consécutive du Shakhtar en phase de groupes de l’UEFA Champions League. Il est tombé en phase de groupes lors de chacune des cinq dernières campagnes.

La saison dernière, les matchs à domicile du Shakhtar Donetstk ont ​​amené le Real Madrid et le RB Leipzig en Pologne pour des matchs. Lors de ses trois matchs à domicile, le Shakhtar a fait match nul deux fois et a perdu contre Leipzig. Une troisième place a relégué le club ukrainien en Ligue Europa, où il a perdu en huitièmes de finale.

