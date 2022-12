Arsenal souhaite vivement recruter l’attaquant du Shakhtar Donetsk Mykhailo Mudryk. Mikolaj Barbanell/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

À l’approche de l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Shakhtar confirme l’intérêt d’Arsenal pour Mudryk

Arsenal a entamé des discussions avec le Shakhtar Donetsk au sujet de l’attaquant de 21 ans Mykhaïlo Mudrykavec Calciomercato rapportant que le chef du Shakhtar, Carlo Nicolini, a confirmé que les Gunners souhaitaient un accord.

L’international ukrainien est sur le radar d’Arsenal depuis un certain temps, et bien que Donetsk évalue ses frais de transfert à environ 85 millions de livres sterling, les Gunners pensent qu’ils peuvent le signer pour moins cher.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, tient à ajouter à ses options offensives après la blessure de Gabriel Jésusqui a subi une opération au genou au début du mois et devrait être absent au moins en février.

Mudryk est considéré comme une option solide compte tenu de ses capacités éprouvées au plus haut niveau et du fait que son contrat expire en 2023. Newcastle United et Manchester City sont également intéressés.

– Chelsea est sur le point de signer le prodige brésilien Andreï Santos devant Manchester City et Newcastle United. C’est selon le journaliste brésilien Lucas Pedrosa, qui rapporte que le milieu de terrain de Vasco da Gama est sur le point de mettre la plume sur papier lors d’un déménagement dans l’ouest de Londres. Santos, 18 ans, a déjà fait 37 apparitions et marqué huit fois pour l’équipe de Rio de Janeiro.

– Sergio Busquets pourrait être en route pour la Major League Soccer dès janvier, mais le point de vente espagnol sport suggèrent que Barcelone souhaite garder le milieu de terrain de 34 ans jusqu’en juin, date à laquelle son contrat expire. Le skipper du Barca tient à terminer sa carrière aux États-Unis et veut déménager le plus tôt possible, mais les responsables du Barca espèrent qu’il verra son contrat existant et partira à la fin de la saison, même si son départ libérerait des fonds vitaux pour les nouveaux joueurs. Les chefs de club envisagent également de lui proposer une prolongation de six mois.

– Tottenham Hotspur cherche un remplaçant à long terme pour le gardien de but Hugo Lloriset Tutomercatoweb pense que les Londoniens envisagent de déménager pour Jordan Pickford. Lloris reste l’un des meilleurs gardiens de but de la Premier League et il a impressionné la France alors qu’elle atteignait la finale de la Coupe du monde. Cependant, à 35 ans, il approche du crépuscule de sa carrière, et la cible principale des Spurs est Everton et le gardien n ° 1 anglais Pickford. Pickford, 28 ans, était en pleine forme pour les Three Lions au Qatar, et son contrat avec les Toffees expire en 2024.

– Napoli surveille la situation du défenseur central lillois Tiago Djaloselon Ekrem Konour. Napoli est à la recherche d’un défenseur en janvier alors qu’il cherche à rafraîchir sa ligne arrière, et le joueur de 22 ans est en tête de sa liste de personnes recherchées. Cependant, Lille tient à garder l’international portugais et à prolonger son contrat. Djalo en est à sa quatrième saison à Lille et a jusqu’à présent disputé 14 matchs, marquant deux buts.

– Le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Manchester City sont tous à la poursuite du prodige argentin Gianluca Prestianni, selon Ekrem Konour. L’ailier gauche de 16 ans joue pour Velez Sarsfield et a fait six apparitions en équipe première cette saison. Le Real Madrid a déjà signé le jeune Brésilien Endrick, et maintenant ils cherchent à voler une marche sur leurs rivaux pour une autre perspective passionnante. Prestianni est sous contrat avec le club jusqu’en 2024, mais Madrid aurait été en contact avec son agent.