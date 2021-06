Le shaker de magnitude 3,8 est le plus grand de l’État depuis 2010

Le tremblement de terre a frappé près de Montezuma, à environ 65 miles à l’ouest d’Indianapolis.

Le plus grand tremblement de terre de l’histoire de l’État s’est produit en 1909, un 5,1 dans la vallée de Wabash, selon l’US Geological Survey.

Le plus fort tremblement de terre en 11 ans a frappé l’Indiana jeudi, laissant certains Hoosiers secoués dans leurs maisons et leurs bureaux.

Le United States Geological Survey a signalé un tremblement de terre de magnitude 3,8 à environ trois kilomètres au nord-est de Montezuma vers 15 h 15 – correspondant à un tremblement de 3,8 qui a secoué la partie centrale de l’État en 2010, selon l’USGS.

Le plus grand tremblement de terre de la région s’est produit il y a plus de 30 ans, un agitateur de 4,0 également près de Montezuma, a déclaré la géophysicienne de l’USGS Jana Parsley à USA TODAY. Le plus grand tremblement de terre de l’histoire de l’État s’est produit en 1909, un 5,1 dans la vallée de Wabash, a-t-elle déclaré.

Les Hoosiers de Terre Haute à Muncie, et aussi loin au nord que Granger et Mishawaka, ont rapporté avoir senti le sol trembler sous eux sur le message « Did You Feel It ? » de l’USGS. site Internet. Les habitants de certaines parties de l’Illinois, y compris Chicago, et le sud du Michigan ont également déclaré avoir ressenti le tremblement de terre.

Montezuma est à environ 65 miles à l’ouest d’Indianapolis. Le bureau du shérif local a déclaré sur Facebook qu’aucun dommage n’avait été signalé.

‘Un appel au réveil’: Pourquoi le tremblement de terre de jeudi a été important pour l’Indiana

Les experts disent que les tremblements de terre dans l’Indiana ne sont pas inconnus, mais qu’il est « moins courant » que des lignes de faille se rompent dans la partie centrale de l’État.

« L’Indiana connaît quelques tremblements de terre, mais la plupart se produisent dans la pointe sud », a déclaré John Bellini du National Earthquake Information Center à Golden, Colorado. « La distance à laquelle nous voyons ce tremblement de terre se faire sentir est assez typique pour un tremblement de terre de cette taille. »

Bellini a déclaré qu’un tremblement de terre de la taille de jeudi est plus petit et ne causera généralement pas de dégâts majeurs.

« Cela pourrait ressembler à une forte secousse et les choses pourraient trembler un peu », a-t-il déclaré. « Mais nous ne nous attendons pas à des dégâts avant d’être proche du niveau mi-4. »

Suivez Sarah Nelson sur Twitter : @SarahNelsonIndy.

Contribution : Elinor Aspegren, USA AUJOURD’HUI.