Pendant très longtemps, la page 34 du Mumbai Mirror a été mentionnée dans des tons vénérés mais étouffés par les Indiens parce qu’elle portait la colonne «Ask The Sexpert» écrite par le Dr Mahinder Watsa. Il est ironique, cependant, qu’un homme dont le travail de la vie était d’inspirer la conversation sur le sexe et la santé sexuelle, soit parlé si secrètement. Mais, en Inde, le sexe est encore un tel tabou que quiconque essaie d’entamer un dialogue à ce sujet est confronté à une stigmatisation importante.

Le Dr Watsa est décédé lundi matin. Il avait 96 ans.

À l’âge de 80 ans, lorsque Watsa a commencé à écrire la colonne « Ask The Sexpert » pour Mumbai Mirror à la demande de l’éditeur Meenal Baghel, au lieu de mettre des astérisques dans des mots comme vagin et pénis, ou d’utiliser nudge-nudge-wink- clin d’œil à des connotations, il a écrit clairement et franchement sur des questions sexuelles qui ont enragé de nombreux lecteurs, et ont abouti à ce que Baghel reçoive un flot de courriers en colère.

Dans un podcast avec Kalki Koechlin, Baghel avait révélé que de nombreux lecteurs pensaient que les questions auxquelles le Dr Watsa avait répondu dans la chronique étaient fabriquées, et plusieurs ont même suggéré que le Dr Watsa, le «sexpert», n’existait même pas. Pour apaiser ces insinuations faites par les lecteurs, Baghel a publié une photo du Dr Watsa comme preuve, mais au cours des 15 années suivantes, la chronique a gagné en popularité et le Dr Mahinder Watsa est devenu un nom bien connu, de tels troubles (y compris des FIR pour l’obscénité) a continué à leur rendre visite sporadiquement.

Le Dr Watsa (et Baghel), cependant, n’a pas été dissuadé par les objections «prudes» à sa chronique. Il a écrit tous les jours pendant 15 ans, jusqu’à il y a quelques semaines, lorsque Mumbai Mirror était épuisé. Il a écrit des réponses spirituelles et hilarantes, mais n’a jamais été méchant, ni dénué de compassion, aussi bizarres ou stupides que soient les questions. Une autre qualité remarquable du médecin était que ses réponses n’étaient jamais remplies de jugement moral; on leur a juste injecté une bonne dose d’humour. Il n’a jamais été prêcheur, ni utilisé trop de jargons médicaux, ce qui a également rendu son écriture très accessible.

Au cours de sa longue carrière, le Dr Watsa avait réussi à être le gardien de milliers des secrets, désirs et fantasmes sexuels les plus profonds des Indiens. Sa chronique a servi d’introduction à l’éducation sexuelle non seulement à des adolescents, mais aussi à de nombreux adultes indiens qui n’avaient jamais eu personne pour discuter de sexe.

Toutes ses colonnes collectivement ont non seulement souligné la désinformation généralisée sur le sexe, mais ont également révélé comment les abus sexuels et les abus envers les enfants se poursuivent dans les foyers indiens, à huis clos.

Avant de rejoindre Mumbai Mirror, Watsa a écrit une chronique de conseils médicaux pour un magazine féminin appelé Trends (qui est devenu plus tard Femina). Pendant ce temps, il a non seulement reçu des questions liées à des affections générales comme le rhume et la toux, mais a également reçu des lettres de jeunes filles qui vivaient avec leurs agresseurs sous le même toit ou qui étaient contraintes de se marier arrangé à un très jeune âge. Certains de ces cas étaient si horribles et extrêmes qu’ils ont eu un impact profond sur le Dr Watsa et l’ont orienté vers la voie de la fourniture de conseils sexuels et d’éducation sexuelle en Inde.

En 1974, alors qu’il travaillait comme consultant pour l’Association indienne de planification familiale (FPAI), Watsa a suggéré que le programme de conseil et d’éducation sexuelle soit mis en œuvre en Inde. À l’époque, le «conseil sexuel» était inconnu, alors quand le FPAI a pris sa suggestion et a ouvert le premier centre d’éducation et de thérapie sexuelle en Inde, il a suscité des réactions extrêmes allant de la condamnation pure et simple à un accueil enthousiaste pour divers trimestres. Pourtant, Watsa a avancé dans sa mission d’ouvrir des espaces et d’entamer des conversations sur le consentement, le sexe et la sexualité.

Plus de 45 ans après cela, peu de choses ont changé en matière d’éducation sexuelle en Inde. Si de nombreuses écoles ont introduit l’éducation sexuelle dans leur programme d’études, elles n’encouragent ni n’engagent les enfants dans des conversations franches et ne les aident pas à comprendre clairement la santé sexuelle et reproductive. Il existe également une grande disparité entre la façon dont les jeunes des villes et leurs homologues ruraux comprennent la santé sexuelle et l’accès aux installations qui contribuent à la maintenir. Wasta a su parler à ces deux publics avec humour, et son absence se fera cruellement sentir car peu de sexperts en Inde ont le flair de combiner pragmatisme, information médicale, tout en offrant un soutien psychologique et un espace sans jugement aux lecteurs.