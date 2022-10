Le sexisme et la discrimination pourraient dissuader les filles de faire de la politique : enquête

OTTAWA –

Selon un nouveau rapport, moins d’une fille et jeune femme sur 10 au Canada dit qu’elle aspire un jour à devenir première ministre, qui attribue le manque d’intérêt pour le poste le plus élevé au gouvernement fédéral à des préoccupations concernant la discrimination et le sexisme.

Le rapport – commandé par l’organisation de défense des droits de l’enfant Plan International – montre également que seulement 12 % des filles et des jeunes femmes canadiennes ont un intérêt à être élues, sans parler de premier ministre.

Les chiffres canadiens font partie d’un rapport mondial plus vaste, qui a interrogé près de 29 000 filles et femmes âgées de 15 à 24 ans, de 29 pays, pour évaluer leur niveau d’intérêt pour la participation politique et les obstacles qu’elles disent rencontrer pour s’impliquer davantage.

Selon Plan International, une grande partie de l’hésitation se résume à “une discrimination sexuelle incontrôlée, des stéréotypes et un sexisme flagrant”.

« Lorsque les filles sont témoins de la discrimination et des abus systémiques auxquels nos femmes dirigeantes politiques sont confrontées, cela peut dissuader celles qui auraient pu envisager de s’engager autrement en politique », a déclaré la présidente et chef de la direction de Plan International Canada, Lindsay Glassco, dans un communiqué de presse mardi. “En fin de compte, nous en payons tous le prix parce que nous passons à côté des précieuses contributions des filles et des jeunes femmes pour faire une différence positive dans le monde.”

Lorsqu’il a été élu pour la première fois en 2015, le premier ministre Justin Trudeau s’est engagé à respecter la parité hommes-femmes au Cabinet. Maintenant dans son troisième mandat, le cabinet libéral est toujours composé à 50 % de femmes. Mais tous partis confondus, il y a 103 femmes députées au total, soit environ 30% du total, contre 234 hommes, avec un siège actuellement vacant.

Et actuellement, aucun des partis politiques fédéraux reconnus à la Chambre des communes n’a de chef féminin.

Il y a eu des initiatives antérieures au Canada pour encourager les femmes à se présenter aux élections, y compris un programme appelé Fille du vote, qui en 2017 a vu une femme de chacune des 338 circonscriptions du Canada se rendre à Ottawa pour une semaine d’événements, y compris vivre une journée dans la vie d’un député, prenant sa place à la Chambre des communes et, dans certains cas, prononçant des discours sur divers sujets.

Les députés ont également étudié les obstacles auxquels sont confrontées les femmes en matière d’engagement politique et ont présenté une liste de recommandations pour éliminer ces obstacles en 2019.

Le sondage de Plan International a également révélé qu’environ un tiers des répondants canadiens disent qu’ils « ne croient pas que la politique soit ouverte à l’engagement ou à la participation des jeunes femmes », tandis qu’environ la moitié croient que les femmes dans la vie publique « ne sont pas traitées équitablement », que ce soit parce qu’elles sont victimes d’abus et l’intimidation, ou parce qu’ils sont jugés pour leur apparence.

Pendant ce temps, cet été a vu plusieurs cas de harcèlement et de menaces contre des politiciennes et des journalistes canadiennes, y compris une vidéo virale d’un homme harcelant verbalement la vice-première ministre Chrystia Freeland.

“Les filles et les femmes ne sont pas les bienvenues sur la scène politique, et nous devons changer cela”, a déclaré Glassco. « Ils doivent se considérer comme des leaders et des acteurs politiques et nous avons besoin de leur voix. C’est à nous tous de faire tomber les barrières qui empêchent les filles de s’engager dans le discours politique, et cela doit commencer bien avant que les filles n’atteignent l’âge de voter.

Les 9 % de filles et de femmes qui déclarent aspirer à devenir Premier ministre – et les 12 % qui déclarent aspirer à une fonction élective dans l’ensemble – contrastent fortement avec les 96 % qui ont affirmé dans l’enquête que la participation à la politique est important.

Pourtant, 94 % disent croire que les filles et les femmes « peuvent rencontrer des difficultés lorsqu’elles essaient de participer à la politique ».

Pendant ce temps, parmi les répondants des 28 autres pays sondés, le nombre de femmes et de filles qui ont dit qu’elles envisageraient de se présenter aux élections a doublé par rapport au Canada, à 24 % à l’échelle internationale. Et au Canada, 60 pour cent ont déclaré qu’ils ne se sentent pas confiants d’être un candidat électoral, contre 50 pour cent à l’échelle internationale.



Avec des fichiers de Sarah Turnbull de CTV News