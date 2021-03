L’adoption reste un grand tabou dans le monde. Beaucoup de gens jusqu’à ce jour ne sont pas très à l’aise avec l’idée et le concept de celui-ci. Dans ces moments-là, un couple basé à l’extérieur du Canada s’est révélé être une inspiration et une lueur d’espoir. Charlette et Dan Fontaine ont annoncé l’adoption de leur fille de 12 ans avec une adorable soirée de révélation du genre sur le thème de Harry Potter. La vidéo de cette adorable occasion est sans surprise en train de gagner le cœur des internautes.

Dans la vidéo, on peut voir l’heureuse famille de trois personnes portant des t-shirts noirs à col rond sur le thème de Potter. Le t-shirt de la mère dit: «Elle est un piège», tandis que le t-shirt du père dit: «Elle est une gardienne». Cependant, le t-shirt le plus adorable est porté par Bianca (la fille) sur laquelle on peut voir «l’élu» écrit. Le court clip joyeux commence avec Charlette et Dan debout devant un fond de papier peint de Poudlard. La salle est également décorée de ballons et a une bannière qui lit «Adoption Day». La bannière est également sur le thème de Potter, car on peut y repérer le logo de Poudlard, les spécifications et la cicatrice de Harry.

On peut aussi voir que le père tient un ballon noir tandis que la mère se fait entendre dire: «Je me demande ce que c’est?» Dès qu’elle dit cela, la fillette de 12 ans arrive et fait sauter le ballon, d’où des confettis roses sortent. On voit l’heureuse princesse sautiller de joie en disant: «C’est une fille de 12 ans!» Elle tient également une pancarte rose et blanche qui dit: «C’est une fille. Une fille de 12 ans.

Parler au Courrier quotidien, Charlette a révélé qu’elle et son mari étaient incapables d’avoir leur bébé biologique et cherchaient à adopter un enfant. Au cours de leurs recherches, ils ont découvert quelque chose appelé la promotion à adopter. Le couple qui restait au Manitoba avait hébergé Bianca pendant quatre ans avant de l’adopter officiellement. La mère mentionne qu’ils avaient commencé à accueillir leur fille à l’âge de huit ans. Elle a également révélé que le texte sur le t-shirt de Bianca, «l’élu» est aussi son surnom.

Parlant de la fête sur le thème de Potter, elle a dit qu’elle était elle-même une grande fan de HP et que maintenant, même sa fille de 12 ans est également tombée amoureuse de la série JK Rowling. De plus, Charlette a dit qu’elle espère que les enfants plus âgés seront également adoptés par les gens afin qu’eux aussi puissent avoir l’amour du foyer et de la famille.

