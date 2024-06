Le sexe aide les mères souffrant de stress chronique à lutter contre les maladies métaboliques : étude

Les mamans stressées reçoivent de nouvelles commandes du love doctor.

Une nouvelle étude a révélé que le sexe peut aider les mères de jeunes enfants à éviter les effets néfastes du stress, en particulier les troubles métaboliques. Chez les mères d’enfants atteints de troubles du spectre autistique, les résultats ont montré que celles qui se livraient régulièrement à une activité sexuelle présentaient des niveaux plus élevés d’hormones métaboliques saines que les mères sexuellement inactives.

Le stress à long terme est dur pour le corps, augmentant le risque de maladie cardiaque, de diabète, de dépression, d’accident vasculaire cérébral et d’obésité. Entre-temps, des recherches ont montré que toute activité physique supplémentaire peut aider à prévenir de telles maladies.

« Compte tenu des conséquences délétères que le stress chronique peut avoir sur la santé métabolique, il est crucial d’explorer les facteurs de protection. En tant que chercheur en relations, je suis particulièrement intéressé par la façon dont divers aspects de nos expériences relationnelles pourraient jouer un tel rôle protecteur », a déclaré l’auteur de l’étude Yoobin Park, chercheur postdoctoral à l’Université de Californie à San Francisco.

Elle a poursuivi : « L’activité sexuelle est apparue comme un candidat prometteur en raison de ses effets anti-stress et de son impact positif sur des processus tels que le sommeil, qui peut souffrir du stress et provoquer à son tour des problèmes métaboliques. À notre connaissance, aucun travail antérieur n’a examiné si l’activité sexuelle pouvait atténuer les effets biologiques du stress. Cette recherche était donc de nature exploratoire et visait à combler cette lacune.

Les chercheurs ont demandé à 183 femmes âgées de 20 à 50 ans, avec au moins un enfant âgé de 2 à 16 ans, de participer à des évaluations régulières de l’échelle de stress perçu sur deux ans. Au cours de chaque période d’évaluation, les participants seraient invités à répondre à des questionnaires de journal de 7 jours et à des visites cliniques pour collecter des données sur la santé, y compris des échantillons de sang sur des indicateurs métaboliques clés, notamment l’insuline, la résistance à l’insuline, la leptine et la ghréline.







« En un mot, nos résultats suggèrent que les effets néfastes du stress sur la santé métabolique étaient considérablement réduits chez ceux qui étaient sexuellement actifs », a déclaré l’auteur de l’étude, Yoobin Park, à PsyPost. Getty Images/iStockphoto

Les deux dernières évaluations ont été les plus importantes pour la recherche car elles étaient les seules à se concentrer sur des questions sur le sexe, demandant chaque jour aux mères si elles s’étaient livrées à une activité sexuelle la nuit précédente, tout en mesurant également des variables connexes telles que la satisfaction relationnelle globale. et les niveaux d’activité physique au quotidien. Ceux qui ont déclaré avoir eu des relations sexuelles au moins une fois au cours de la période d’évaluation d’une semaine ont été considérés comme sexuellement actifs. Une fois les données collectées, un total de 101 femmes ont montré qu’elles étaient soit sexuellement actives, soit inactives.

Les mères qui s’occupaient d’au moins un enfant atteint de TSA ont été regroupées dans le groupe « très stressé », toutes les autres mères étant classées « peu stressées ».

Dans l’ensemble, les mères très stressées étaient plus susceptibles de présenter des niveaux plus élevés d’insuline et de résistance à l’insuline et des niveaux plus faibles de ghréline par rapport aux mères peu stressées – sauf lorsque l’activité sexuelle était un facteur. Par rapport au groupe peu stressé, les mères sexuellement inactives et très stressées s’en sortent bien moins bien que celles qui ont eu plus de relations sexuelles. En revanche, toutes les mères sexuellement actives présentaient des profils métaboliques similaires, quel que soit le groupe de stress.

« En un mot, nos résultats suggèrent que les effets néfastes du stress sur la santé métabolique étaient considérablement réduits chez ceux qui étaient sexuellement actifs », a déclaré Park, qui dit à PsyPost que ces avantages sont utiles malgré les niveaux d’exercice et la satisfaction relationnelle des participants. « Ainsi, dans l’ensemble, même si nous avons besoin de plus de recherches pour comprendre les mécanismes précis par lesquels l’activité sexuelle protège contre les effets néfastes du stress sur la santé métabolique, nos résultats suggèrent que les avantages d’être sexuellement actif vont au-delà du simple fait d’être généralement actif ou d’être dans un état de bonheur. relation. »

Les chercheurs espèrent que leurs découvertes pourront contribuer à une meilleure compréhension des bienfaits du sexe sur la santé. Park a déclaré : « Nous avons besoin de plus de recherches dans ce domaine pour mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent les bienfaits du sexe et pour comprendre la généralisabilité de ses effets protecteurs. »