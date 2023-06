Le seul tournoi indien ATP 250 échappe aux mains de la nation

Dans un revers pour le tennis indien en termes de présence sur le circuit ATP, le pays a perdu son seul tournoi ATP 250 – un événement qui a eu lieu pour la première fois en 1996 et qui était jusqu’à récemment organisé sous le nom de Tata Open Maharashtra.

La Maharashtra State Lawn Tennis Association (MSLTA) l’a empêchée de quitter le pays en 2018 lorsque la Tamil Nadu Tennis Association (TNTA) a renoncé à organiser le tournoi après l’avoir organisé pendant 13 longues années.

Le tournoi était un arrangement entre MSLTA, le gouvernement du Maharashtra, IMG et RISE Worldwide (une initiative du groupe Reliance), le propriétaire du tournoi.

« Le contrat avec IMG et RISE est terminé avec succès, MSLTA a pris tous ses engagements pour le bon déroulement de l’événement pendant 5 ans », ont déclaré le secrétaire de MSLTA Sunder Iyer et le directeur du tournoi Prashant Sutar dans un communiqué.

« Nous avons toujours un engagement du gouvernement du Maharashtra et de nos sponsors TATA pour la promotion du tennis dans le Maharashtra et en Inde lorsque nous avons les bonnes opportunités d’organiser tout autre événement majeur que nous poursuivons sérieusement actuellement dans l’intérêt de nos joueurs et Fraternité du tennis indien », ont-ils ajouté.

En termes de présence, c’est définitivement un revers. Faire partie de l’ATP World Tour présente de nombreux avantages, non seulement pour le sport mais aussi pour la ville qui accueille l’événement.

Le sport devient populaire lorsque des joueurs comme l’emblématique Rafael Nadal, Carlos Moya, Stanislas Wawrinka et Marin Cilic participent à ce tournoi. Cela amène plus de monde dans le jeu tandis que la ville prend également de l’importance.

Cependant, récemment, Cilic était le meilleur que les organisateurs pouvaient faire.

Mais du point de vue de ses avantages pour les joueurs indiens en simple, cela ne peut pas être qualifié de revers.

Les joueurs indiens, en raison de leur faible classement, devaient principalement dépendre des jokers pour participer à l’événement. Le tournoi offrait 1250 points de classement ATP en cinq éditions et les joueurs indiens ne pouvaient en gagner que 80. Ils ne pouvaient jamais aller au-delà du deuxième tour.

Donc, au lieu d’un gros tournoi comme celui-ci, avoir des Challengers est plus avantageux. Cela a été prouvé à plusieurs reprises.

Yuki Bhambri, utilisant pleinement le KPIT Challenger, a fait son entrée dans le top 100 en 2015. Gagner le Bengaluru Challenger a donné un grand coup de pouce à la carrière de Sumit Nagal et Prajnesh Guneswaran a également exploité l’opportunité lorsqu’il a bien réussi dans les Challengers organisés en Inde.

Ce n’est pas facile en Inde de lever des fonds pour un jeu comme le tennis en l’absence d’attrait pour les stars. Des superstars comme Leander Paes et Mahesh Bhupathi ont accroché leurs raquettes depuis longtemps et il n’y a même pas un seul joueur indien classé parmi les 200 meilleurs au monde.

Le meilleur joueur en termes de classement est Nagal, qui est classé 225 et le deuxième meilleur est loin derrière au numéro 374 – Mukund Sasikumar.

Il devient donc très difficile de faire venir des sponsors quand on n’a pas de stars locales sur le terrain.

MSLTA a dû débourser pas moins de Rs 15 crore chaque année pour accueillir ce tournoi. Cela signifie qu’ils ont dépensé au moins Rs 75 crore dans leur engagement de cinq ans qui a commencé en 2018.

Sur le budget total, au moins Rs 5,2 crore sont nécessaires pour distribuer les prix en argent, tandis que le reste des dépenses comprenait l’organisation, l’accueil, les frais d’apparition des joueurs et la somme des redevances des propriétaires du tournoi.

Le gouvernement du Maharashtra payait Rs 5 crore pour cela et le reste devait être levé par MSLTA. Il a été appris que les organisateurs auraient pu gérer Rs 10 crore mais n’étaient pas désireux de débourser plus.

On a également appris que le tournoi sera transféré à Hong Kong, bien qu’aucun contrat n’ait encore été signé.

Les joueurs de double indiens ont cependant beaucoup profité de ce tournoi.

Dans la génération actuelle, Rohan Bopanna, Jeevan Nedunchezhiyan, N Balaji et Saketh Myneni ont fait bon usage du tournoi pour gagner des points de classement et des prix en argent.

Un autre tournoi de tennis qui quitte le pays est l’événement WTA organisé à Chennai.

