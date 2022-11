Le seul territoire américain sans citoyenneté américaine du droit de naissance

De manière peut-être surprenante, le gouvernement des Samoans américains, ainsi qu’une majorité de ses citoyens, s’opposent à ce que ses résidents acquièrent la citoyenneté par droit d’aînesse, en particulier par décision judiciaire, a déclaré Michael F. Williams, un avocat qui représente le gouvernement.

En 1900, les chefs des Samoa américaines ont accepté de faire partie des États-Unis en signant un acte, qui comprenait des protections pour fa’a Samoaune expression signifiant « la voie samoane » qui fait référence à la culture traditionnelle des îles.

“Le peuple samoan américain craint que l’intégration de la citoyenneté au territoire des Samoa américaines puisse avoir un impact néfaste sur la culture samoane traditionnelle”, a déclaré Williams. Il a ajouté: “Les Samoans américains pensent que s’ils doivent opérer ce changement fondamental, ce sont eux qui devraient le faire eux-mêmes, et non un juge à Salt Lake City, à Denver, au Colorado ou à Washington, DC, pour le faire. .”

Pourtant, les raisons pour lesquelles les Samoans américains n’ont pas la citoyenneté du droit d’aînesse n’étaient à l’origine liées à aucun effort pour protéger la culture samoane. Au lieu de cela, une série d’affaires judiciaires au début du 20e siècle, connues sous le nom de « cas insulaires », ont établi que les territoires américains faisaient à la fois partie des États-Unis et en dehors. La raison, a statué la Cour suprême en 1901, était que ces territoires étaient “étrangers au sens national”, “habités par des races étrangères” et que, par conséquent, les gouverner “selon les principes anglo-saxons peut pendant un certain temps être impossible”.

Parmi ceux qui réclament un changement législatif figurent Charles Ala’ilima, un avocat basé aux Samoa américaines.

“Il n’y a qu’une seule catégorie de citoyens aux États-Unis, sauf ici aux Samoa américaines”, a-t-il déclaré. “Ce que nous avons maintenant, c’est essentiellement l’imposition d’un statut de seconde classe à un peuple qui est sous la souveraineté du gouvernement. C’est la définition du colonialisme.

Certains juristes soutiennent que les Samoa américaines ne sont pas entièrement soumises à la Constitution des États-Unis, ce qui leur permet de conserver certaines caractéristiques de la vie, notamment la sa, un couvre-feu de prière en place dans certains villages et la propriété communale traditionnelle des terres. Selon eux, imposer la citoyenneté par droit de naissance mettrait ces traditions en danger sur le plan juridique.

Mais dans les années 1970, un tribunal de Washington, DC, a conclu que les résidents des Samoa américaines avaient le droit à un procès devant jury « tel que garanti par notre Constitution » – même après qu’un tribunal des Samoa américaines a déclaré que l’introduction de procès devant jury serait « une décision arbitraire ». imposition étrangère, illogique et inappropriée.