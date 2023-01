Le seul survivant de “Miracle Baby” de la coulée de boue de 1957 en Colombie-Britannique est décédé

Cela fait plus de 65 ans qu’un glissement de terrain dévastateur sur le mont Oldfield à Prince Rupert a coûté la vie à sept personnes. Maintenant, le seul survivant, surnommé “The Miracle Baby”, qui a été sauvé des décombres, est décédé.

Selma Beilby, née Murray, était le bébé miracle en 1957 en tant que seule survivante de 18 mois après que trois maisons aient été balayées de leurs fondations sous plus de 1 000 tonnes de roche et de boue écrasées les habitations.

Le Prince Rupert Daily News a rapporté à l’occasion du 50e anniversaire de la tragédie que dans les 18 heures qui ont précédé le glissement de midi le 22 novembre, 3,9 pouces de pluie étaient tombés accompagnés de rafales de vent – une combinaison qui a finalement amené des arbres, de la boue et des rochers sur la colline dans ce que le témoin Jack Krug a décrit « comme [if] toute la montagne bougeait ».

En un peu moins de six minutes, les maisons ont été balayées à plus de 200 pieds de leurs fondations sur la pente, avec de la boue glissant sur la colline jusqu’à Wantage Road.

Au total, sept personnes, dont les parents de Beilby, John et Merle Murray, ainsi que son frère James, âgé de cinq mois, sont décédés. De plus, les jeunes mariés Tom et June Perry, le pêcheur John Vandal et George Henderson ont été tués dans les deux autres maisons, qui ont été emportées.

La petite fille a été adoptée par des membres de sa famille immédiatement après l’incident et a grandi à Flin Flon, au Manitoba. À l’âge de 18 ans, elle est retournée à Prince Rupert pour rencontrer l’homme qui l’a sauvée.

À l’époque, elle a déclaré dans une interview aux médias : « Je ne me souviens de rien à ce sujet. Tout ce que je sais, c’est ce que j’ai vu dans les coupures de presse que j’ai dans un album.

Le Regina Leader-Post en 1977 a rapporté que Beilby avait été sauvé par un chauffeur de camion, Lee Intermela, qui vivait à Nanaimo à l’époque. Intermela a entendu les cris de Selma et a vu une petite main dans les décombres. Elle a été retrouvée sur le dos, emmêlée dans les décombres de la maison. Le corps de son petit frère a été retrouvé à quelques mètres de là, enterré sous des décombres.

“C’est encore vivant dans ma tête. C’était un vrai miracle qu’elle ait vécu cela », a déclaré le chauffeur de camion à l’époque dans une interview sur sa rencontre avec la fille qu’il a sauvée.

“Je me souviens m’être dépêché de la faire sortir du toboggan car il avait bouché le ruisseau et l’eau lui montait déjà aux épaules.”

Le “Miracle Baby” a grandi pour devenir assistante éducative et a eu deux fils et trois petits-enfants. Selma Murray est décédée le 23 novembre avec sa famille à ses côtés.