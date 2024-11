Le seul rôle que Woody Harrelson a toujours voulu jouer

(Crédits : Far Out / YouTube Still)

Il y a une sorte d’énigme attachée à Woody Harrelson. Il a toujours réussi à rester totalement inclassable en tant que l’un des acteurs les plus appréciés d’Hollywood. Bien sûr, il a pris sa place parmi le grand public, avec des tours dans la sitcom Acclamations et l’énorme Les jeux de la faim franchise, mais il a également fourni certains des meilleurs personnages d’unperformances de cteur à l’ère moderne.

Pour chaque performance dans des films comme Pays des zombies qui voit le charme naturel de Harrelson se dégager à travers son portrait est la vision culte du capitaine Thomas Smith dans les années 2022. Un triangle de tristesse. Ajoutez à cela des rôles dans des films classiques comme Sept psychopathes, Tueurs naturels, Pas de pays pour les vieillards et, ne l’oublions pas, Les hommes blancs ne savent pas sauter et vous avez une carrière que peu de gens peuvent égaler.

Dans une interview, Harrelson a déclaré : « J’étais un gars plutôt heureux, mais j’avais aussi beaucoup de rage. Quand j’étais enfant, j’avais de vrais problèmes émotionnels. J’aurais ces crises de colère. [Later] Je me battais beaucoup. J’allais dans les bars et combattais les gars que je pensais être des tyrans. J’ai des cicatrices partout. Cela suppose la carrière de Harrelson – ne voulant jamais rester le même ou vivre une vie trop profondément ancrée au milieu de la route. Il note : « Mais c’est comme si mon copain disait : ‘Si vous ne vivez pas à la limite, vous prenez trop de place.’ Et je suppose que je vis à la limite.

C’est un talent inhabituel que possède Harrelson. Il est non seulement capable d’incarner avec précision ces personnages et d’en donner un portrait, y compris l’ancien président Lyndon B Johnson, mais il le fait tout en rassurant son public en lui disant que ce n’est que notre vieux copain Woody sous ces couches. Harrelson est à la fois un visage reconnaissable et un caméléon, ce qui signifie qu’il a eu le choix de nombreux rôles incroyables au cours de sa carrière.

Cependant, il y a un rôle qu’il a toujours voulu jouer mais qu’il n’a jamais vraiment mis la main. En parlant à ÉcranQuotidien à propos de son tour en tant que président titulaire LBJHarrelson a confié qu’il y a une personne réelle qu’il souhaite toujours incarner, Václav Havel : un dramaturge devenu président et un Tchèque brûlant et révolutionnaire.

Havel était une icône dissidente. Avec son esprit et sa sagesse, il a contribué à renverser le régime communiste, en utilisant sa poésie et ses mises en scène pour semer une nouvelle pensée au sein de la population. De la scène théâtrale à la scène mondiale, l’héritage de Havel reste celui de la résilience. Il semble absolument parfait pour le grand écran, ce à quoi Harrelson a presque tenté.

Il a révélé : « J’ai reçu un scénario pour jouer Václav Havel. Il était extraordinaire. En fait, j’ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. J’ai joué aux échecs avec lui une fois. Je ne fais pas ce scénario, mais c’est un gars fascinant.

Il conclut : « J’aimerais jouer quelqu’un de ce calibre, quelqu’un qui représente vraiment quelque chose. »

L’occasion de jouer un personnage aussi passionnant se présente rarement, mais pour Harrelson, c’est une chance qu’il sautera probablement sur l’occasion de jouer.

Pour Harrelson, avec une carrière aussi riche que la sienne, les rôles ne sont plus nécessairement uniquement une question de divertissement ou de salaire, mais plutôt ce qu’ils peuvent apporter à sa vie et à l’histoire qu’il est ensuite capable de raconter.

