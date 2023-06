Le seul remède pour les coureurs fatigués est plus de sonnaille – Shaw Local

Pourquoi la cloche de vache ? Chaque année, la course Reagan Run 5K est bordée de spectateurs. Il y a un spectateur qui sonne une cloche. Cette personne, certains disent un vrai ding-a-ling, offre toujours des encouragements comme « Excellent travail! » et « Vous pouvez le faire! »

Alors pourquoi la cloche ?

Il y a, en fait, une histoire derrière tout ça.

Chaque février, le Birkebeiner (ou Birkie), la plus grande course de ski de fond en Amérique du Nord, a lieu. La course est une course de ski de 55 kilomètres (34 milles) de Cable à Hayward, Wisconsin. Lors de cette course de 55 kilomètres, les spectateurs jalonnent le parcours et s’encouragent en faisant sonner leurs cloches. Il fait froid et tous les spectateurs portent des gants, et les applaudissements sont étouffés et silencieux – ainsi, le tintement des cloches des vaches, qui peut être entendu à environ un mile de distance.

Cette cloche particulière a commencé à sonner en 1992 lorsque le fils de ce spectateur de Reagan Run, Ryan Reed, a commencé à courir dans le Birkie. L’emplacement de la cloche de vache Reagan Run a été au début de la colline dans les bois pendant des années. La colline a été enlevée, de sorte que la cloche a descendu le chemin de roulement jusqu’à la nouvelle entrée dans les bois.

Écoutez-le pendant que vous parcourez le parcours du Reagan Run 5K de cette année, ou même pendant que vous regardez la course. Ce sera difficile à manquer.

Et j’espère que cela vous stimulera et vous donnera l’énergie nécessaire pour terminer la course en force.