Le seul programme de l’entraîneur de l’Indiana, Mike Woodson : gagner des championnats

John Fanta Diffuseur et journaliste de basket-ball universitaire

Lorsque Mike Woodson a été embauché par l’Indiana en tant qu’entraîneur en chef du basket-ball masculin du programme en 2021, un bon nombre de critiques ont fait connaître leur opinion sur le programme légendaire empruntant la voie de Bob Knight et embauchant l’ancien joueur All-American. Bien que Woodson ait 25 ans d’expérience en tant qu’entraîneur – dont neuf dans la NBA – il n’a jamais dirigé un programme de cerceau universitaire.

Assez rapidement, le nouveau leader des Hoosiers s’est mis au travail et a retenu quatre des six joueurs entrés sur le portail de transfert, les convainquant de revenir à Bloomington et de lui donner une chance. Trayce Jackson-Davis était évidemment le joueur le plus important à garder, et le lauréat du prix Karl Malone 2023 et All-American qui a propulsé les Hoosiers dans le top 3 du Big Ten a déclaré à FOX Sports que Woodson était la raison pour laquelle il est revenu.

Les deux premières années du régime Woodson ont apporté de meilleurs résultats après le licenciement d’Archie Miller après une saison de 12-15, les Hoosiers se combinant pour obtenir 44-26 et 21-19 dans le Big Ten.

Il y a cependant quelques questions clés à l’approche de 2022-2023 :

À quoi ressemblera IU avec Jackson-Davis, Jalen Hood-Schifino, Race Thompson, Miller Kopp et trois autres joueurs désormais disparus ?

Dans quelle mesure les Hoosiers joueront-ils différemment sans un joueur de poste traditionnel à Jackson-Davis désormais parti en NBA ?

Woodson peut-il pérenniser le succès, sinon traduire le succès du recrutement (La classe entrante Hoosiers se classe n°11 au niveau national cette année) vers des résultats encore plus importants en mars ? Jusqu’à présent, il y a eu deux voyages au tournoi de la NCAA et une victoire contre Kent State l’année dernière avant d’être éliminé par Miami.

L’Indiana pourrait-elle être le cheval noir du Big Ten ?

Nous avons exploré cette question et plongé en profondeur dans les Hoosiers avec Woodson dans une conversation exclusive sur FOX College Hoops.

Quel bilan tirez-vous de vos deux premières années à ce poste ?

« Eh bien, je pense que nous avons fait des progrès majeurs dans la bonne direction, mais encore une fois, mon objectif – et cela ne changera jamais – est que nous devons gagner des titres Big Ten et des titres nationaux. C’est le C’est la seule raison pour laquelle je suis revenu en Indiana. Je n’ai pas d’autre programme. Il ne s’agit pas de moi. Il s’agit des étudiants-athlètes que je recrute et de m’assurer qu’ils font toutes les choses nécessaires sur et en dehors du terrain. Cela signifie que cela se fait en classe et que lorsqu’ils me contactent, ils sont prêts à travailler et à faire ce qu’on leur demande pour nous aider à gagner des matchs de basket-ball. Je suis satisfait de là où nous en sommes, mais c’est un » »

Que pensez-vous du nom, de l’image et de la ressemblance ?

« C’est comme ça. Cela ne mène nulle part. Cela fait partie du jeu universitaire maintenant. Je ne suis en aucun cas contre, mais je ne veux pas que les joueurs pensent que NIL va contrôler cette institution et cette équipe de basket-ball et comment nous menons nos activités. Vous allez à l’université pour obtenir une éducation. Si vous faites du sport, vous essayez de maîtriser votre sport et d’être le meilleur possible pour concourir au plus haut niveau. NIL ne devrait pas être le moteur force. Lorsque je recrute des joueurs, si je pense que NIL est la force motrice pour venir en Indiana au lieu de jouer pour notre programme, je ne veux pas de vous. Vous pouvez aller ailleurs. C’est ce que c’est et tout le monde »

Que ressentez-vous à propos de USC, UCLA, Oregon et Washington rejoindre le Big Ten ?

« Je pense que c’est sain. C’est une grande compétition pour nous. Je n’ai jamais fui la compétition en tant que joueur ou entraîneur-chef. De la façon dont le Big Ten est géré, vous pouvez dire que cela nous sera bénéfique. C’est mon travail de préparer mon équipe. parce que ces équipes qui viennent dans notre ligue sont sacrément bonnes. Écoutez, nous ferons en sorte que la côte ouest se balance tant qu’elles viendront vers l’est pour nous affronter. Et qui sait ? Il pourrait y avoir d’autres équipes qui pourraient éventuellement rejoindre le Big Ten. La route. Nous devons juste nous soucier de votre équipe, construire votre équipe et voir ce qui se passe.

Avec six nouveaux joueurs boursiers, vous avez dit cet été que ce serait un processus pour déterminer comment vous voulez jouer et qui fera quoi. À ce stade, qu’avez-vous appris sur ce groupe jusqu’à présent ?

« Je suis encore en mode apprentissage. J’essaie toujours de comprendre. Quelque chose ne va pas se produire du jour au lendemain. Nous devons simplement continuer à nous entraîner, à y consacrer du temps et à examiner différentes combinaisons. Il y a juste un beaucoup à enseigner. Lorsque vous ajoutez des éléments comme celui-ci – et je l’ai déjà fait en NBA – vous devez enseigner beaucoup. Vous devez espérer qu’ils comprennent les choses beaucoup plus tôt que prévu. . Nous regardons beaucoup de films ici. Le film est un excellent outil pédagogique lorsque vous essayez de faire passer votre message des deux côtés du ballon. Nous avons un long chemin à parcourir en tant que club de balle. Suis-je satisfait de l’endroit où nous sont aujourd’hui ? Oui, mais il y a un long chemin à parcourir. Il y a tellement de choses que je dois accomplir, mon staff et moi, pour arriver au point où nous sommes prêts à jouer en octobre.

Ayant Xavier Johnson en arrière, qu’est-ce que cela signifie pour tout ce que vous essayez de faire ?

« C’est énorme. C’est un meneur vétéran qui a joué suffisamment de matchs de basket-ball universitaire pour faire la différence. Vous n’avez aucune idée à quel point cela nous a fait mal l’année dernière de ne pas l’avoir sur le terrain. C’était une perte énorme. Vous n’y allez pas. dans n’importe quelle saison en pensant que vous allez perdre des joueurs même si cela fait partie du sport. Perdre X a été énorme. Je suis heureux qu’il soit de retour et nous devons nous assurer qu’il reste en bonne santé cette saison. Il est notre général d’étage tout au long de la saison. avec Gabe (Cupps) et Trey Galloway. Tout le monde aura l’occasion de manipuler le ballon, mais vous devez être capable de prendre des décisions de qualité en matière de basket-ball. Le fait que X existe depuis le plus longtemps et a joué plus de matchs de basket-ball universitaire que quiconque sur notre club de balle, ça en dit long. »

Xavier Johnson perd 24 points contre le Maryland

Ancienne recrue cinq étoiles Kel’el Ware, sortant du lycée, a généré beaucoup de buzz dans le monde du recrutement. Au cours de sa première année à Oregon, ce buzz ne s’est pas concrétisé là-bas. Qu’avez-vous vu en lui qui vous a poussé à le vouloir à Indiana ?

« C’est un enfant talentueux, et hé, ça arrive parfois, mec. Je ne m’en prends pas à ce qui lui est arrivé à l’Oregon. Dana Altman est un sacré entraîneur, mais ça n’a tout simplement pas fonctionné pour Kel’ el. Quand je l’ai recruté, je lui ai dit : « Ecoute mec, tu dois mettre derrière toi toute cette négativité qui existe à ton sujet. La seule façon d’y parvenir est de jouer à un niveau élevé et de faire les choses ». qui vous sont demandés sur et hors du sol, et travaillez dur pour vous améliorer. »

Que peut être Mackenzie Mgbako pour votre programme ?

« Il est une pièce importante de notre puzzle, mais cela va au-delà de lui. Nous avons récupéré des pièces très solides sur le portail des transferts cette intersaison. Tous ceux qui portent cet uniforme doivent tous jouer un rôle dans la victoire des matchs de basket-ball. Cela pourrait être la soirée de Mackenzie pour nous de temps en temps, ou cela pourrait être la soirée de X (Xavier Johnson) un autre soir. J’ai besoin d’une équipe qui est prête à se sacrifier et à faire tout ce qu’il faut pour gagner.

Quel genre de saut avez-vous vu depuis votre deuxième année Malik Reneau?

« Il a fait de grands progrès, mais pour lui, le problème que nous avons eu avec lui l’année dernière était que nous ne pouvions pas le garder sur le terrain. C’est donc un jeune homme talentueux qui peut faire beaucoup de choses, mais je dois le faire entrer. sur le terrain et amenez-le là où il reste sur le terrain et nous aide à gagner.

Vous avez montré vos capacités à produire des talents NBA Draft avec Hood-Schifino (17e choix par Lakers) et Jackson-Davis (57e choix par Sorciers). Vous avez également dit que vous aviez l’impression que cette année, vous pouvez refléter la façon dont vous avez construit certains Faucons équipes pendant votre temps à entraîner Atlanta à ce que vous faites avec cette équipe. Même si certains grands joueurs ont évolué, dans quelle mesure pensez-vous que le personnel correspond à ce que vous avez fait en NBA ?

« Les joueurs que nous avons ajoutés à notre club nous donnent beaucoup de polyvalence. Nous sommes beaucoup plus longs et plus rangés qu’au cours des deux dernières années. C’est ainsi que j’ai construit mes meilleures équipes à Atlanta, où les gars peuvent jouer plusieurs fois. positions offensives et défensives. Seul le temps nous le dira, et j’avais affaire à des joueurs de la NBA à l’époque. Maintenant, j’ai affaire à des collégiens. Ce n’est pas un coup, c’est juste le travail que j’ai choisi de faire maintenant. J’ai Je dois être patient, mais je dois aussi pousser pour arriver là où je veux être et gagner. Je dis ceci aux jeunes : il faut grandir vite autour de moi pour nous aider. Et quant aux plus grands, je J’attends plus d’eux. C’est ça le business. C’est comme ça que j’entraîne, et nous avons beaucoup de travail pour y arriver. »

L’année dernière, Purdue n’a perdu que six matchs. Deux de ces six défaites sont survenues dans votre équipe. Même si votre équipe sera différente cette année, Zach Edey est de retour pour une autre année. Qu’en pensez-vous ?

« Eh bien, Matt Painter a fait un travail formidable là-bas, et Zach est le meilleur joueur du pays. Ils vont seulement continuer à gagner. Hé, c’est génial de battre Purdue, mais bon sang, je veux battre tout le monde. Si tu ne le fais pas Si vous n’êtes pas prêt à jouer dans le Big Ten, n’importe qui dans notre ligue peut vous battre.

Vous avez parlé de la différence entre entraîner des joueurs de la NBA et ceux que vous formez actuellement, des joueurs universitaires. Dans quelle mesure appréciez-vous le processus quotidien d’entraîneur universitaire ?

« J’aime ça. J’aime vraiment le basket-ball universitaire. Je dis cela parce que j’ai passé plus de la moitié de ma vie dans la NBA – 34 ans de ma vie, dans la NBA. Quand vous parlez de cette ligue, « Je joue trois ou quatre fois par semaine, si vous avez une jeune équipe, vous n’avez pas assez de temps pour enseigner. J’aime enseigner. Ce que j’aime à l’université, c’est la façon dont le calendrier s’aligne la plupart des semaines, si vous êtes En jouant deux matchs, il y a suffisamment de temps autour de ces matchs pour vraiment entraîner et enseigner le basket-ball. Si votre équipe grandit et joue bien, et que vous voyez certaines des choses que vous avez enseignées prendre vie sur le terrain de basket-ball, c’est ce qui en vaut la peine.

Enfin, que pensez-vous du fait que le basket-ball de l’Indiana pourrait être endormi à l’approche de cette année ?

« Je vous laisse le choix, les gars. Je ne pense pas de cette façon. Je vais vous dire ceci : je suis vraiment optimiste quant à notre club de balle. Je crains que nos gars fassent ce qu’ils sont censés faire. , et si cela se produit, nous connaîtrons le succès. Je ne m’inquiète pas de ce que disent les gens. Ces gens ne jouent pas aux jeux. Ce sont nos gars qui jouent aux jeux. C’est de ça qu’il s’agit. «

John Fanta est un diffuseur national de basket-ball universitaire et écrivain pour FOX Sports. Il couvre le sport à divers titres, allant de l’organisation de jeux sur FS1 à la fonction d’hôte principal sur le réseau numérique BIG EAST en passant par la fourniture de commentaires sur The Field of 68 Media Network. Suivez-le sur Twitter @ John_Fanta .

