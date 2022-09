Une grève ferroviaire potentielle qui était sur le point de bouleverser l’économie américaine a peut-être attiré votre attention dans les gros titres cette semaine. Il a été évité jeudi, mais sous-jacent à la bataille entre les transporteurs ferroviaires et les syndicats sur les salaires et les politiques de qualité de vie des travailleurs se trouve une question sur laquelle le public américain prend de plus en plus clairement position : les entreprises doivent se concentrer sur le traitement droit des travailleurs. Selon un enquête annuelle de la société de recherche ESG Just Capital qui a été publié jeudi. Parmi les problèmes spécifiques aux travailleurs, payer aux employés un salaire juste et décent (21 %) est la priorité la plus souvent citée. Quatre des cinq problèmes des travailleurs suivis par Just Capital figuraient parmi les six principales priorités globales déclarées par les Américains – protéger la santé et la sécurité des travailleurs (7 %) ; investir dans la formation de la main-d’œuvre (7 %) étant les autres ; et offrir des avantages sociaux et un équilibre travail-vie personnelle (6 %). Même le problème n ° 2 cité par les Américains, la création d’emplois aux États-Unis (11%), est en fait un problème de travailleurs (il est classé dans la méthodologie de Just Capital sous “Communautés”.)

Le F-150 Lightning électrique de Ford Motor Company sur la chaîne de production de son Rouge Electric Vehicle Center à Dearborn, Michigan, le 8 septembre 2022. Jeff Kowalsky | AFP | Getty Images

L’accent mis sur les travailleurs a doublé au cours des deux dernières années par rapport aux autres questions ESG de l’enquête. Just Capital interroge les Américains chaque année dans le cadre du développement de sa méthodologie pour classer les entreprises sur la performance ESG (cette étude annuelle sera publiée en janvier). Dans le classement de l’année dernière, l’accent mis sur les travailleurs a permis à des entreprises comme Exxon Mobil de bien performer, malgré l’attention portée au changement climatique en tant que mesure ESG. L’ESG peut souvent être confondu avec le synonyme de climat – lorsque Tesla a été lancé à partir d’un indice ESG, la décision a attiré l’attention, y compris d’Elon Musk, qui n’est pas fan de l’ESG, a déclaré dans son style direct habituel : “Je suis de plus en plus convaincu que l’ESG d’entreprise est le diable incarné.” Dans la nouvelle enquête Just Capital, la lutte contre le changement climatique a été citée par 2,6 % des Américains dans le classement relatif des questions les plus importantes pour le public, suivie de la création d’un lieu de travail diversifié et inclusif (2,4 %). Il est important de noter que la modélisation initiale pour atteindre les 20 problèmes les plus prioritaires avait déjà identifié ces deux problèmes comme étant importants. Pourtant, les résultats sur les travailleurs touchent tous les groupes démographiques en Amérique : parti politique, race et origine ethnique, âge, sexe, revenu et géographie. “Nous pouvons dire avec confiance que le public est d’accord là-dessus”, a déclaré Martin Whittaker, PDG fondateur de Just Capital. “Les entreprises devraient se tourner vers les travailleurs, comment les hiérarchiser, comment s’engager avec eux et payer un salaire juste et décent. C’est clair et cohérent.” Cela correspond également à d’autres sondages publics récents montrant un large soutien du public américain sur les problèmes des travailleurs, y compris un sondage Gallup sur le soutien aux syndicats.

Icône Zoom avant Flèches pointant vers l’extérieur

L’attention du public sur les travailleurs est importante car l’ESG est devenue une question polarisante, exploitée par des politiciens de premier plan pour creuser un autre fossé entre les Américains. Dans des États comme le Texas et la Floride, les hauts responsables de l’État se sont insérés dans le débat ESG dans le cadre des guerres culturelles plus larges, avec une tournure particulière des marchés. Ils ont pris des mesures punitives contre l’ESG – qui, en tant que pratique d’investissement, cherche à tenir les entreprises responsables des performances environnementales, sociales et de gouvernance suivies par un ensemble de divulgations – en exclure les sociétés de gestion d’actifs qui adoptent l’ESG d’appel d’offres sur les contrats d’investissement de l’État et interdire aux fonds d’investissement publics d’utiliser les principes ESG dans les décisions d’investissement. Le marché a également réagi, avec le lancement de fonds d’investissement conçus pour être spécifiquement “anti-ESG” par leur nom et leur style.

Mais si les politiciens et la nouvelle classe de capitalistes “non réveillés” essaient de faire de l’ESG un problème sur la base du fait que le public s’attend à ce que les entreprises améliorent le traitement des travailleurs, ils pourraient ne pas le trouver aussi efficace politiquement et rhétoriquement. “La façon dont les gens sont traités au travail et comment ils participent à la création de richesse, c’est ce que les gens veulent vraiment”, a déclaré Whittaker. “Toute la réaction ESG a tendance à tourner autour du climat … anti-LGBT et de la sensibilisation raciale. … Ce que nos sondages montrent, c’est qu’en réalité, ce sont toutes des conversations basées sur des problèmes et vous pouvez être d’accord ou pas d’accord, mais il y a un vaste domaine où la plupart des gens raisonnables sont d’accord », a-t-il déclaré. “Ceux qui essaient de nous diviser pourraient se tourner vers des sondages à ce sujet et y réfléchir à deux fois”, a-t-il déclaré.

Raisons économiques de l’accent mis sur les travailleurs, menés par l’inflation