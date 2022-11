Le seul portrait de Shakespeare réalisé de son vivant en vente pour Rs 97 Crore

Un tableau du légendaire poète et dramaturge anglais William Shakespeare, considéré comme le seul tableau de son vivant, est en vente. La peinture est actuellement exposée à Londres et est au prix de 10 millions de livres. (INR 96 crore environ), a rapporté The Independent.

Le portrait est proposé à la vente de gré à gré plutôt que d’être mis aux enchères par son propriétaire, qui a choisi de rester anonyme. Robert Peake, un peintre de la cour du roi Jacques Ier, a exécuté le portrait et l’a daté de 1608 dans sa signature.

Le portrait était à l’origine affiché dans la bibliothèque d’une maison du nord de l’Angleterre qui appartenait à la famille Danby. Il appartiendrait à des propriétaires privés depuis 1975.

Le rapport ajoute que ceux qui sont à l’origine de sa vente affirment que les liens entre Shakespeare et Peake sont “étendus”. Ils ont ajouté que Peake était régulièrement engagé pour peindre les portraits de personnalités de la Cour et de la société jacobéenne.

Avant la vente, le portrait a été étudié par l’expert en art Duncan Phillips. “Il y a plus de preuves pour ce portrait de Shakespeare que tout autre tableau connu du dramaturge”, a-t-il déclaré à la publication. “Le tableau a survécu au cours des 400 dernières années presque sans être touché par l’usure grâce à sa propriété par une famille de passionnés de Shakespeare qui l’a accroché dans sa bibliothèque”, a poursuivi Duncan.

Il y a eu de nombreuses accusations et demandes reconventionnelles au cours de la dernière décennie sur l’authenticité des peintures du dramaturge. Selon le Guardian, le seul portrait légitime de Shakespeare créé de son vivant, selon le botaniste et historien Mark Griffiths, a été retrouvé en 2015.

Shakespeare est décédé en 1616 et deux peintures posthumes de Shakespeare ont été reconnues comme les seules véritables représentations du dramaturge pendant des siècles. Le premier est la gravure de Shakespeare sur la page de titre du First Folio, publiée en 1623, et la sculpture sur son monument funéraire de Stratford-upon-Avon.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici