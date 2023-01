Le seul porte-avions russe coulera s’il navigue à nouveau pour Poutine après une mystérieuse explosion, révèlent des espions

Le seul porte-avions de RUSSIE coulera s’il repart après avoir été touché par une mystérieuse explosion, selon les services de renseignement ukrainiens.

Le seau de rouille de Vladimir Poutine, l’amiral Kuznetsov, a une histoire troublée avec le navire de près de 40 ans touché par plusieurs incendies et accidents mortels.

Un autre incendie mystérieux a frappé le navire de guerre à la fin de l’année dernière

Le navire est en cours de rénovation, mais les Russes craignent qu’il ne coule Crédit : Getty

Le navire amiral de la marine russe a pris feu lors de sa rénovation dans le port de Mourmansk à la fin de l’année dernière.

L’incendie était le dernier incendie mystérieux à s’être déclaré en Russie ces derniers mois, qui a même été imputé aux espions alliés de la CIA et de l’OTAN.

Le navire est actuellement en cale sèche, mais les Russes veulent le faire flotter vers une autre partie du chantier naval pour poursuivre les réparations après l’incendie, ont affirmé les services de renseignement militaires ukrainiens.

Mais l’état de l’amiral Kuznetsov “ne permet pas sa mise à l’eau” et s’il prend la mer “il est fort probable qu’il bascule sur le côté et coule”, disent les Ukrainiens.

Le navire est “complètement rempli d’eau boueuse”, ce qui signifie qu’il est “impossible d’examiner le navire de l’intérieur”, affirment les espions de Kyiv.

Humiliant pour Poutine, il n’y a “même pas de délai approximatif” pour le moment où le navire amiral de sa marine pourrait être remis en service.

Selon un expert, cela pourrait enfin sonner le glas du navire en difficulté, qui a été vu en train de traverser la Manche.

L’explosion est le dernier incident à avoir frappé la relique de la guerre froide, connue pour cracher de la fumée noire de ses moteurs.

Le navire subit des réparations massives depuis 2017, date à laquelle il a été déployé lors des attaques sauvages de Poutine contre la Syrie.

Le transporteur avait déjà subi un autre mystérieux incendie à bord en décembre 2019 lors du radoub.

Deux personnes sont mortes et 14 ont été blessées dans l’incendie dévastateur qui a également causé environ 8 millions de livres sterling de dégâts.

Cet incendie est survenu un an seulement après que le navire de guerre en proie à la catastrophe a été frappé par une grue qui tombait.

La plus grande cale sèche flottante de Russie a coulé en octobre 2018, provoquant l’écrasement de l’une de ses grues de 70 tonnes sur le pont d’envol du navire.

Et en 2009, un marin a été tué lorsqu’un incendie s’est déclaré à bord du navire lors d’une visite en Turquie.

Le porte-avions a déversé des centaines de tonnes de pétrole en mer d’Irlande lors d’un accident de ravitaillement la même année.

En plus des accidents mortels, le navire a été en proie à des problèmes techniques humiliants.

Ses moteurs sont si peu fiables qu’il est accompagné d’un gros remorqueur océanique à chaque déploiement, au cas où il tomberait en panne.

Des défauts dans le système de tuyauterie d’eau signifient qu’il gèle pendant l’hiver et pour éviter que les tuyaux n’éclatent, l’eau est coupée dans la plupart des cabines et la moitié des toilettes ne fonctionnent pas.

Il est alimenté par un carburant ressemblant à du goudron appelé Mazut, qui produit de la fumée noire qui sort de son entonnoir.

L’expert naval HI Sutton, qui dirige le blog Covert Shores, a déclaré que maintenir l’amiral Kuznetsov à flot était une question de fierté nationale pour la Russie, mais que ses derniers problèmes pourraient signifier la fin du navire.

“L’entretien des porte-avions coûte incroyablement cher”, a-t-il déclaré à The Sun Online.

« Compte tenu des difficultés financières de la Russie, il est probable qu’il deviendra plus difficile de terminer le travail sur elle et de la remettre en service actif.

“Et même si elle l’est, le travail pour la remplacer est déjà loin derrière ce à quoi on devrait s’attendre.

“Il y a un sérieux point d’interrogation sur la capacité continue de la Russie à maintenir ses plus grands navires de guerre.

« C’est une question de fierté nationale, mais elles sont de plus en plus dépassées, comme l’a montré le naufrage du Moskva.

“Cela pourrait donc être la fin de la route pour la super-flotte russe héritée de la guerre froide. La future flotte de surface russe semble plus petite et composée de navires plus petits.

Peter Roberts, un expert naval du Royal United Services Institute, a déclaré que le navire semble être maudit.

“Dans le folklore naval, il y a quelque chose qui s’appelle un navire malchanceux et Kuznetsov est sans aucun doute un navire malchanceux”, a déclaré l’ancien officier de la Royal Navy.

“Kuznetsov est l’un de ceux qui ont des problèmes de conception et simplement par chance. En tout cas, ce n’est pas un navire sur lequel vous voudriez être.

L’amiral Kuznetsov naviguant à travers la Manche Crédit : PA : Association de la presse