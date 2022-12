Le seul porte-avions russe Admiral Kuznetsov on FIRE en tant que tristement célèbre navire de la guerre froide vu cracher de la fumée dans un mystérieux incendie

Le seul porte-avions de RUSSIE a pris feu lors du dernier incendie mystérieux visant des infrastructures russes clés ces derniers mois.

L’amiral Kuznetsov, un navire de guerre de l’ère soviétique de 305 mètres de long, a pris feu alors qu’il se trouvait dans un quai de Mourmansk dans l’Arctique au nord-ouest de la Russie.

Le seul porte-avions russe a pris feu Crédit : AFP ou concédants de licence

Le navire est retenu en cale sèche à Mourmansk pour des réparations Crédit : Twitter

Les flammes et la fumée jaillissent du navire de guerre de 305 m

Les services d’urgence ont déclaré aux médias russes que 20 personnes avaient dû être évacuées après que l’incendie s’est déclaré au chantier naval de Zvyozdochka à Severodvinsk, à près de 1 000 miles au nord de Moscou.

On pense que l’incendie s’est enflammé dans les cabines à bord du porte-avions phare de Poutine.

Les médias russes ont rapporté que le feu s’était propagé à une zone de six mètres sur le pont découvert, forçant l’équipage à se précipiter et à l’éteindre.

Des images de la scène montrent des engins anti-incendie entourant le navire gigantesque.

L’équipage vérifie actuellement d’autres compartiments à bord du navire pour s’assurer qu’il est sécuritaire.

Alexei Rakhmanov, le chef de la United Shipbuilding Corporation, qui supervise la rénovation du porte-avions construit en 1985, a déclaré à RIA Novosti que l’incendie avait commencé pendant les travaux de réparation.

La cause de l’incendie à bord du plus grand navire de guerre de Poutine est encore inconnue.

Cela survient deux jours seulement après le début de l’opération colossale d’un mois visant à retirer l’amiral Kuznetsov de la cale sèche de Mourmansk.

La révision ne devrait pas être finalement achevée avant 2024, date à laquelle le navire construit en 1985 aura presque 40 ans.

On dit que Poutine se démène pour remettre à flot le vieux navire de guerre grinçant alors qu’il cherche à consolider son effort de guerre défaillant en Ukraine.

Long de trois terrains de football, le navire peut transporter jusqu’à 28 avions de chasse et 17 hélicoptères.

Ceux-ci incluent les avions Su-33 et MiG-29, et les hélicoptères d’attaque Ka-52K et Ka-27.

Il est également armé de missiles mortels P-700 Granit.

L’agence de presse d’État russe TASS a cité jeudi une source des services d’urgence disant que l’incendie avait été éteint et qu'”il n’y avait pas eu de victimes”.

Auparavant, le navire de Poutine traquait les côtes britanniques lorsqu’il traversait la Manche en route vers la côte syrienne en 2016.

L’Amiral Kuznetsov avait déjà subi un mystérieux incendie à bord en décembre 2019 lors d’un carénage.

Deux personnes sont mortes et 14 ont été blessées dans l’incendie dévastateur qui a également causé quelque 8 millions de dollars de dégâts.

Cet incendie est survenu un an seulement après que le navire de guerre en proie à la catastrophe a été frappé par une grue qui tombait.

La plus grande cale sèche flottante de Russie a coulé en octobre 2018, provoquant l’écrasement de l’une de ses grues de 70 tonnes sur le pont d’envol du navire.

Le navire subit des réparations massives depuis 2017 après avoir été déployé lors des attaques sauvages de Poutine contre la Syrie.

Severodvinsk, où le navire est en cours de réparation, se trouve dans l’extrême nord de la Russie, éloigné et inhospitalier.

L’accès à la ville de quelque 180 000 habitants est limité aux étrangers et un laissez-passer spécial est nécessaire pour la visiter.

En août 2019, un accident nucléaire a eu lieu au champ de tir central de la marine russe à proximité.

Il s’agit du dernier incendie mystérieux à s’être déclaré en Russie, affectant des infrastructures clés liées à la guerre ces derniers mois.

Plus tôt en décembre, un énorme centre commercial près de Moscou a explosé dans un énorme incendie.

Le centre commercial Mega de Khimki a pris feu à la suite d’un incendie criminel présumé, faisant un mort.

Cette semaine encore, un oléoduc sibérien a explosé, tuant trois ouvriers du gaz.

L’attaque de sabotage présumée a frappé le principal pipeline russe à environ 560 miles de la frontière ukrainienne en Tchouvachie.

Et en juin, un autre incendie mystérieux a englouti le plus grand gisement de gaz de Russie, avec une boule de feu gargantuesque visible à des kilomètres à la ronde.

La cause de l’incendie d’Urengoyskoye, dans l’Extrême-Orient russe, est encore inconnue.

La cause de l’incendie fait toujours l’objet d’une enquête

L’amiral Kuznetsov avait déjà pris feu en 2019

Le navire de guerre de l’ère soviétique a été lancé en 1985 Crédit : EPA