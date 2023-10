AUSTIN — Logan Sargeant est le seul pilote américain en Formule 1. Il est également le seul des 20 pilotes à ne pas avoir signé de prolongation de contrat au-delà de la saison en cours.

Alors qu’une saison de recrue, faite de hauts et de bas, entre dans sa dernière ligne droite, le pilote Williams Racing de 22 ans a déclaré qu’il savait « exactement » ce qu’il devait faire pour obtenir son siège avec l’équipe au-delà de 2023. Et cela pourrait commencer chez lui. course – un week-end bien rempli avec une course « sprint » samedi et le Grand Prix des États-Unis dimanche.

«Je sais ce que cela prend. Et je dois juste leur donner une raison d’être heureux », a déclaré Sargeant à NBC News dans une interview jeudi dans la suite de l’équipe dans le paddock. « Je n’ai rien de spécial à faire. Soyez simplement propre, cohérent et maintenez le rythme.

Lorsqu’on lui a récemment demandé s’il envisageait de remplacer Sargeant, le patron de l’équipe Williams, James Vowles, a déclaré qu’il « avait des objectifs très clairs quant à ce qu’il devait atteindre avant la fin de la saison, et nous travaillons continuellement avec lui ». Dans un vidéo publiée sur le site Internet de l’équipe, il a déclaré : « Nous voulons qu’il réussisse, et nous voulons qu’il soit dans la voiture l’année prochaine. »

Le journaliste de NBC News, Sahil Kapur, s’entretient avec Logan Sargeant jeudi, avant le Grand Prix du Circuit des Amériques à Austin, au Texas. Williams Racing via NBC News

Sargeant a déclaré qu’il connaissait ces objectifs et a exposé ses objectifs pour les cinq dernières courses du calendrier. D’abord, « pour continuer sur le rythme que j’avais », ce dont il est confiant, car « j’ai trouvé une bonne place avec la voiture et tout va dans la bonne direction. » Deuxièmement, a-t-il déclaré, il souhaite éliminer ce qu’il appelle les « erreurs stupides d’une fraction de seconde ».

Parmi ces erreurs figurent deux incidents coûteux le mois dernier : à Singapour, lorsqu’il a heurté la barrière et endommagé son aileron avant lors d’une course de rue, et au Japon, lorsqu’il a trop cuit l’accélérateur dans le dernier virage d’un tour de qualification brûlant et a glissé dans le barrière.

« Évidemment, vous en tirez des leçons, mais j’ai l’impression d’en avoir fait, vous savez, quelques-unes de trop. Mais oui, vivez et apprenez », a déclaré Sargeant.

Il a également cité « de nombreux moments incroyables », notamment le Grand Prix de Grande-Bretagne de juillet, où il a obtenu son meilleur résultat, une 11e place, à seulement cinq secondes de devenir le premier Américain à marquer des points en Formule 1 depuis Michael Andretti en 1993.

C’est un objectif qui lui a échappé dans une voiture Williams plus lente – mais en amélioration – qui est surpassée par la majeure partie de la grille. Sargeant a minimisé les points ce week-end, affirmant que cela « devient de plus en plus difficile à mesure que le tour se déroule ». Alors que d’autres équipes apportent des améliorations, Williams s’est plutôt concentré sur la construction de la voiture de l’année prochaine.

Mais il a déclaré qu’il était possible de marquer des points, notant que son coéquipier plus expérimenté, Alex Albon, a saisi les opportunités lorsqu’elles se présentaient et a obtenu plusieurs points.