Le seul panda albinos connu au monde filmé pour la deuxième fois | Nouvelles du monde

vidéo Des images ultra-rares montrent le dernier d’une poignée d’aperçus du seul panda albinos connu au monde depuis sa naissance il y a cinq ou six ans. L’ours tout blanc a été filmé par une caméra activée par le mouvement traversant une vaste réserve naturelle dans les montagnes de la province chinoise du Sichuan. Ce n’est que la troisième observation enregistrée de l’animal, qui a été photographié en tant que petit en mai 2019 et filmé en 2020 par des appareils similaires dans la région. La nouvelle séquence, qui le montre en interaction avec des pandas typiques, semble confirmer pour la première fois que d’autres de son espèce ne se soucient pas de son apparence inhabituelle. Alors qu’un panda plus âgé semble le chasser à un moment donné, d’autres images le montrent jouant avec et suivi par des pandas en noir et blanc. Li Sheng, chercheur à l’Université de Pékin, a déclaré à la chaîne de télévision publique chinoise CCTV : « Jusqu’à présent, nous pouvons dire que le panda blanc se porte très bien dans son groupe d’espèces et dans l’environnement naturel. « On ne sait toujours pas si son gène sera hérité et transmis régulièrement dans la population de petits pandas, et davantage de recherches de suivi sont nécessaires. » Le panda a été aperçu dans les montagnes enneigées de la réserve naturelle nationale de Wolong (Photo: AP)



Il a été vu en train de mâcher des bambous et de gambader avec d'autres pandas (Photo: AP) Il n'y a toujours aucun signe d'autres cas de pandas atteints d'albinisme, une mutation génétique rare qui le rend incapable de produire le pigment cutané mélanine.

En plus des taches noires caractéristiques de son espèce, le panda albinos a également des yeux rouges distinctifs. On pense qu’aucun de ces traits n’a causé de problèmes à l’animal, que les scientifiques ont décrit comme ayant l’air en bonne santé. Les caméras qui ont capturé les images ont été délibérément installées autour de la réserve naturelle nationale de Wolong dans l’espoir d’étudier le panda blanc après que les chercheurs aient élaboré ses routines probables. Il y a actuellement moins de 1 900 pandas à l’état sauvage, la plupart vivant dans le sud-ouest de la Chine. L’espèce a été reclassée de menacée à vulnérable par le Fonds mondial pour la nature après des efforts de repeuplement réussis, bien qu’elle soit toujours considérée comme dépendante des efforts de conservation menés par l’homme. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

