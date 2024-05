Le seul nutriment clé qui manque dans votre alimentation

À l’ère des influenceurs du bien-être qui nous donnent un million et un de conseils en matière de nutrition, de régime alimentaire et de remise en forme à chaque fois que nous parcourons les réseaux sociaux, découvrant qu’il existe encore un autre Un nutriment à ajouter au mélange peut être un peu choquant. Nous avons toujours l’impression que lorsque nous adoptons une routine qui nous convient, il y a une nouvelle tendance bien-être que nous venons de découvrir. avoir essayer, ça va changer nos vies. Alors ne vous inquiétez pas : nous ne vous disons pas de modifier l’ensemble de votre plan alimentaire ou même votre routine quotidienne. Vous mangez probablement déjà beaucoup d’aliments qui contiennent ce nutriment, et si vous ne le faites pas, c’est aussi simple que de prendre un supplément par jour (bonjour gras15).

Vous avez probablement déjà entendu le terme « acide gras », n’est-ce pas ? Peut-être à l’époque où vous étiez en cours de biologie au lycée, ou peut-être que vous l’entendez maintenant parce qu’il fait son apparition dans les médias avec des bienfaits qui semblent trop beaux pour être vrais : protège le foie, renforce l’immunité, améliore votre repos, calme votre humeur, et même améliore la longévité. Mais qu’est-ce que ce nutriment à tout faire exactement, et pourquoi en parlons-nous maintenant ? Le TLDR dans tout cela est que les acides gras sont en fait un élément essentiel pour prendre soin de notre nutrition et de notre bien-être en général. Bien que cela puisse sembler un sujet complexe réservé à nos filles STEM, ils sont tout aussi importants que certains sujets d’actualité dont nous entendons beaucoup plus parler comme les glucides et les protéines. Depuis santé cardiaque et fonction cérébrale pour une peau éclatante et des cheveux fortsce nutriment essentiel est véritablement le héros méconnu de notre alimentation qui, à notre humble avis, mérite tout le battage médiatique.

Avec l’aide de la célèbre nutritionniste Keri Glassman, nous avons décomposé tout ce que vous devez savoir sur les acides gras, y compris ce qu’ils sont, pourquoi ils sont importants, les meilleures sources de nourriture et comment vous assurer que votre corps reçoit exactement ce qu’il contient. il faut. Que vous cherchiez à améliorer votre alimentation, à améliorer votre santé ou simplement à mieux comprendre les graisses contenues dans vos aliments, nous avons ce qu’il vous faut :

Rencontrez l’expert Keri Glassman, MS, RD, CDN Keri Glassman est une célèbre nutritionniste, une experte en cuisine saine et une leader d’opinion en matière de bien-être. Elle est la fondatrice et PDG de Nutritious Life et de The Nutritious Life Studio, une certification en ligne qui offre une formation avant-gardiste sans précédent aux personnes d’horizons divers qui cherchent à établir une carrière réussie dans l’industrie de la santé et du bien-être.

Que sont les acides gras ?

Les acides gras sont les principaux composants des graisses, servant d’éléments constitutifs des molécules de graisse dans notre corps. Ils sont essentiels à de nombreuses fonctions corporelles, notamment à la formation des membranes cellulaires et des hormones. Les acides gras se répartissent en deux catégories principales : essentiels et non essentiels. Acides gras essentiels, comme les oméga-3 et les oméga-6, ne peuvent pas être synthétisés par l’organisme et doivent être obtenus par l’alimentation ou des suppléments. En revanche, acides gras non essentiels sont produits par l’organisme à partir d’acides aminés. Voici une répartition plus spécifique de chaque type d’acide gras et de ce qu’ils font :

Oméga-3

Les oméga-3 sont un type spécial de graisses polyinsaturées (AGPI) que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes. Nous devons donc les obtenir par le biais d’un régime alimentaire ou de suppléments. Ceux-ci sont cruciaux pour fabriquer des membranes cellulaires et des hormones et réguler l’expression génétique, et ils ont été associés à la réduction de l’inflammation, à l’amélioration de la santé cardiaque, à la diminution du risque de dépression et à l’amélioration de la cognition et de la mémoire. Il existe deux types différents d’oméga-3, leur principale différence étant les types d’aliments dans lesquels ils peuvent être trouvés :

Acide alpha-linolénique (ALA) : Trouvé dans des sources végétales telles que les graines de chia, les graines de lin et les noix. L’ALA réduit le risque d’accident vasculaire cérébral et favorise la santé cardiaque. Cependant, il doit être converti en EPA et DHA pour être utilisé par l’organisme, et ce processus de conversion est inefficace.

Trouvé dans des sources végétales telles que les graines de chia, les graines de lin et les noix. L’ALA réduit le risque d’accident vasculaire cérébral et favorise la santé cardiaque. Cependant, il doit être converti en EPA et DHA pour être utilisé par l’organisme, et ce processus de conversion est inefficace. Acide eicosapentaénoïque (EPA) et acide docosahexaénoïque (DHA) : Trouvé dans les poissons gras comme le saumon, le maquereau et les sardines. L’EPA et le DHA sont directement utilisés par l’organisme et sont connus pour leurs propriétés anti-inflammatoires importantes, ainsi que pour leurs bienfaits sur la santé cardiaque, le bien-être mental et la fonction cognitive.

Oméga-6

Les oméga-6 sont un autre type essentiel, que l’on trouve couramment dans ce que nous pourrions appeler le « régime américain typique » à travers des huiles végétales comme l’huile de tournesol, de carthame et de maïs. Ces acides gras sont importants pour le fonctionnement des membranes cellulaires et la production d’hormones. Cependant, il est crucial d’équilibrer l’apport en oméga-6 avec les oméga-3 pour éviter une inflammation excessive, car le régime alimentaire américain contient généralement une abondance d’oméga-6.

C15:0 (acide pentadécanoïque)

C15:0 est un acide gras essentiel nouvellement reconnu présent dans les produits laitiers entiers et certains types de poisson et de viande. Le C15:0 s’intègre dans les membranes cellulaires, servant d’armure pour garder les cellules saines et protégées, et il a été démontré qu’il équilibre l’immunité, contribue à la santé cardiaque, améliore le métabolisme et soutient la santé des globules rouges et du foie. Cet acide gras protège les cellules contre une dégradation prématurée et est considéré comme le premier acide gras essentiel découvert en 90 ans, soulignant son importance émergente dans une alimentation idéalement équilibrée. Le C15:0 peut être trouvé dans certains types de poisson, de viande et de plantes en très faibles quantités, bien que notre principale source de C15:0 soit les produits laitiers entiers. Et si vous voulez être sûr de consommer suffisamment de C15:0 pour profiter de ses avantages, gras15 fournit un ingrédient C15:0 pur sous la forme d’une pilule par jour.

Pourquoi les acides gras sont-ils importants ?

Les acides gras sont essentiels au maintien de diverses fonctions corporelles et à la promotion de la santé globale, car ils font partie intégrante de la construction et du maintien des membranes cellulaires, de la production d’hormones et de la régulation de l’expression génétique. Voici quelques avantages clés que vous pourrez remarquer dans votre vie quotidienne une fois que vous aurez commencé à incorporer la quantité qui vous convient dans votre alimentation quotidienne :

Santé cardiaque : Il a été démontré que les acides gras oméga-3 réduisent l’inflammation, diminuent les triglycérides et diminuent le risque de maladie cardiaque.

: Il a été démontré que les acides gras oméga-3 réduisent l’inflammation, diminuent les triglycérides et diminuent le risque de maladie cardiaque. Fonction cérébrale : Ces graisses sont cruciales pour la fonction cognitive, améliorant la mémoire et réduisant le risque de dépression.

: Ces graisses sont cruciales pour la fonction cognitive, améliorant la mémoire et réduisant le risque de dépression. Peau, cheveux et ongles : Les acides gras maintiennent votre peau hydratée, favorisent une croissance saine des cheveux et renforcent les ongles.

: Les acides gras maintiennent votre peau hydratée, favorisent une croissance saine des cheveux et renforcent les ongles. Inflammation et immunité : Ils aident à réguler la réponse inflammatoire de l’organisme et soutiennent le système immunitaire.

: Ils aident à réguler la réponse inflammatoire de l’organisme et soutiennent le système immunitaire. Métabolisme et vieillissement: Les acides gras contribuent à un métabolisme sain et peuvent aider à protéger contre les dommages cellulaires liés à l’âge.

Quels aliments sont riches en acides gras ?

Incorporer des aliments riches en acides gras dans votre alimentation est essentiel pour profiter de leurs bienfaits pour la santé. Différents aliments contiennent différents types d’acides gras. Voici quelques principales sources pour chacun :

Oméga-3

Poissons gras (saumon, maquereau, sardines)

Graines de Chia

Graines de lin

Noix

Huile d’algues (une source végétale de DHA)

Oméga-6

Huiles végétales (tournesol, carthame, huile de maïs)

Noix et graines

C15:0

Produits laitiers entiers (lait entier, beurre, yaourt au lait entier, fromage…)

Certains types de viandes et de poissons (bœuf, saumon, agneau, etc.)

Les méthodes de cuisson peuvent avoir un impact sur la disponibilité de ces acides gras. Les oméga-3, par exemple, ne sont pas particulièrement sensibles à la chaleur mais peuvent être dégradés par une cuisson à haute température.

Comment savoir si mon alimentation contient suffisamment d’acides gras ?

Même avec une alimentation saine, il peut être difficile d’obtenir des quantités suffisantes de certains acides gras, notamment les oméga-3 et le C15:0. Si vous souhaitez améliorer la santé cardiaque, réduire l’inflammation ou renforcer votre système immunitaire, prendre un supplément pourrait être la solution pour vous. Bien sûr, envisagez de parler avec un professionnel de la santé pour déterminer si la prise de suppléments vous convient, surtout si vous avez des restrictions alimentaires ou des problèmes de santé spécifiques. Si vous obtenez le feu vert pour intégrer un supplément à votre routine quotidienne, nous vous recommandons fortement de consulter fat15.

Gras15 est un supplément très pratique qui fournit une source pure et végétalienne de C15:0. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, le C15:0 est un acide gras essentiel nouvellement reconnu qui soutient l’intégrité de la membrane cellulaire, équilibre l’immunité et favorise la santé métabolique globale. Gras15 offre également plusieurs avantages supplémentaires, ce qui en fait un complément complet pour votre bien-être général. Il protège nos cellules contre la dégradation liée à l’âgerépare la fonction mitochondriale pour fournir plus d’énergie pour les cellules et pour nous-mêmeset améliore le métabolisme. Ça aussi soutient la fonction immunitaire, améliore l’humeur et contribue à une meilleure qualité du sommeil. En gros, une énorme victoire à tous les niveaux.

Gras15 est conçu pour être un ajout très simple à votre routine quotidienne, offrant des bienfaits significatifs pour la santé avec une seule petite capsule par jour. Contrairement à certains suppléments qui nécessitent plusieurs doses ou des régimes complexes, il simplifie le processus de supplémentation tout en fournissant des résultats substantiels. Nous aimons les moyens extrêmement simples d’améliorer notre santé, et c’est exactement ce qu’est fat15. En intégrant gras15 Dans votre régime quotidien, vous pouvez bénéficier d’un large éventail de bienfaits pour la santé qui contribuent au bien-être et à la vitalité général.



gras15 Nos rédacteurs adorent la facilité avec laquelle ce supplément s’intègre dans leur routine quotidienne et, plus encore, sont ravis de ses avantages. Avec des effets à court terme comme une énergie et un sommeil améliorés associés à des avantages à long terme comme des cheveux plus sains et une meilleure santé cardiaque, il s’agit d’un guichet unique pour devenir le meilleur de vous-même.

Quelles sont les idées fausses les plus courantes concernant les acides gras ?

Il existe plusieurs mythes sur les acides gras qui doivent être démystifiés :

La graisse fait grossir : Contrairement à la croyance populaire, consommer des graisses saines ne fait pas prendre du poids. En fait, les graisses sont essentielles à la satiété et peuvent contribuer à la gestion du poids.

Contrairement à la croyance populaire, consommer des graisses saines ne fait pas prendre du poids. En fait, les graisses sont essentielles à la satiété et peuvent contribuer à la gestion du poids. Toutes les graisses saturées sont mauvaises : Toutes les graisses saturées ne sont pas nocives. Par exemple, il a été démontré que le C15:0 offre divers avantages pour la santé, à consommer avec modération !

Toutes les graisses saturées ne sont pas nocives. Par exemple, il a été démontré que le C15:0 offre divers avantages pour la santé, à consommer avec modération ! Vous n’avez pas besoin de graisses si vous réduisez les calories : Les graisses sont essentielles à la santé globale et leur élimination peut entraîner des carences et des problèmes de santé.

Dans l’ensemble, comprendre le rôle des acides gras dans votre alimentation est fondamental pour maintenir un mode de vie équilibré et sain. En incluant une variété d’aliments riches en acides gras et en envisageant des suppléments si nécessaire, vous pouvez soutenir votre cœur, votre cerveau et votre bien-être général pour vous aider à vous sentir mieux dans votre vie de tous les jours. En 2024, nous considérerons les graisses comme nos nouvelles meilleures amies.

Cet article est sponsorisé par gras15mais toutes les opinions contenues sont celles du comité de rédaction de The Everygirl.