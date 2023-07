Le seul médecin légiste d’Islande enseigne la mort aux auteurs de romans policiers

Comme ça arrive7:45Le seul médecin légiste d’Islande enseigne la mort aux auteurs de romans policiers

Lorsqu’un auteur islandais a besoin d’aide pour réussir son thriller policier, il se tourne vers un homme : Pétur Guðmannsson, le seul médecin légiste à plein temps du pays.

Après avoir répondu à des questions individuelles pendant des années, Guðmannsson a lancé il y a environ trois ans un cours pour éduquer tous ces auteurs en herbe.

« C’est un travail vraiment intéressant et je pense que c’est amusant d’interagir avec des écrivains et des créateurs de fiction sur la réalité de mon travail », a déclaré Guðmannsson. Comme ça arrive l’hôte Nil Köksal.

En tant que médecin légiste, Guðmannsson pratique des autopsies sur les corps lorsqu’un décès est jugé inattendu, soudain ou suspect.

Ce sont des cas comme ceux dont il parle lors de ses séminaires sur la mort et la mort à travers Endurmenntun Háskóla Íslands, un centre d’éducation géré par l’Université d’Islande. Guðmannsson dit qu’il s’agit essentiellement de pathologie médico-légale 101. Il parle de traumatologie – qui est l’étude, le diagnostic et le traitement des blessures physiques – ainsi que du processus de la mort et de ce qui arrive à un corps après le décès d’une personne.

La description du cours promet de répondre à des questions telles que la façon dont les médecins légistes estiment l’heure du décès, comment les cadavres pourrissent et si les ongles poussent après la mort.

Il aborde également ce que c’est que de travailler avec la police lors d’une enquête.

Guðmannsson espère que son cours sur la mort aidera les écrivains qui essaient d’écrire avec précision – mais cela ne le dérange pas lorsque les auteurs se trompent. (Soumis par Pétur Guðmannsson)

« Les questions que je reçois des auteurs, elles ne me semblent pas étranges parce que … assez étrangement, elles ne sont pas si différentes des questions que vous pourriez, par exemple, recevoir lors d’un procès de la part de la défense », a déclaré Guðmannsson.

« J’aime bien l’étrangeté parfois dans les questions parce que vous pouvez toujours répondre dans une certaine mesure. Et, bien sûr, parfois vous ne connaissez pas la réponse. »

Mieux comprendre la mort

L’écrivaine islandaise Lilja Sigurðardóttir a suivi le cours de Guðmannsson alors qu’elle travaillait sur sa série de romans, An Arora Investigation.

« J’avais besoin d’informations sur l’apparence d’un corps après trois ans dans une valise hermétique. Des trucs de base pour les auteurs de romans policiers », a déclaré Sigurðardóttir.

Elle dit que cela lui a donné une compréhension plus profonde de la mort.

« J’ai aussi trouvé l’approche de la mort de Pétur étrangement poétique et belle », a-t-elle déclaré. « Il parle des morts avec respect et sympathie, et n’est jamais dégoûté par le corps humain, même quand il est en mauvais état. »

Malgré l’offre de plusieurs séminaires, qui se vendent parfois, Guðmannsson dit que les requêtes n’ont pas cessé. En fait, il dit qu’il pourrait recevoir encore plus d’e-mails qu’auparavant. Mais ça ne le dérange pas.

L’auteur Lilja Sigurðardóttir est aux côtés de Guðmannsson, qui, selon elle, lui a appris davantage sur la mort et comment écrire à ce sujet. (Soumis par Lilja Sigurðardóttir)

Il dit également que certains écrivains se trompent encore énormément sur la science – mais, pour lui, cela fait partie du plaisir.

« Cela ne me dérange pas, vraiment. Je pense que les auteurs, ils ont le droit d’inventer des choses stupides et idiotes et d’être créatifs », a déclaré Guðmannsson.

« Parfois, la science inventée est beaucoup plus attrayante que la vraie science, beaucoup plus juteuse. »

Pourquoi la fascination ?

Guðmannsson, qui travaille sur le terrain depuis plus d’une décennie, pense que l’une des raisons pour lesquelles il y a tant d’intérêt pour les histoires de meurtres et de crimes pourrait être la rareté de celles-ci dans la vie réelle en Islande.

L’Islande est considérée comme un endroit sûr où vivre, avec l’un des taux d’homicides les plus bas au monde. Guðmannsson a estimé qu’il s’occupait d’environ deux à quatre meurtres chaque année.

Et avec une population d’environ 387 000 personnes, selon Statistics Iceland, quand quelque chose se passe dans le pays, les gens veulent savoir.

Guðmannsson dit qu’il y a certaines questions auxquelles il évite de répondre. (Soumis par Pétur Guðmannsson.)

« S’il y a un homicide en Islande, il fera les gros titres dans tous les médias pendant des jours », a déclaré Guðmannsson.

« Tout le pays, ils s’impliquent dans les affaires des autres et dans les tragédies des autres. »

Et avec cette fascination qui ne disparaîtra pas de sitôt, Guðmannsson ne s’attend pas non plus à ce que les questions s’arrêtent. Mais il y a une question à laquelle il ne répondra pas.

« Une question classique qui revient généralement pendant le cours est: » Quelle est la meilleure façon de s’en tirer avec un meurtre? « », A déclaré Guðmannsson.

« Pour des raisons éthiques et professionnelles, j’essaie généralement de ne pas répondre à cela. »