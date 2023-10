Le seul immeuble d'habitation de notre ville balnéaire est une tache sur le paysage... maintenant il va être démoli et nous sommes ravis

Les habitants affirment que le seul immeuble d’habitation de leur ville balnéaire est un pâté de maisons dans le paysage et qu’ils ont hâte qu’il soit démoli.

Les propriétaires de Lowestoft, dans le Suffolk, se plaignent du fait que la vie a radicalement changé ces dernières années depuis que le conseil a commencé à loger des « familles sans abri » dans un seul immeuble.

Les propriétaires de Lowestoft, dans le Suffolk, disent que la ville est en proie à des drogués Crédit : Jason Bye

La mairie veut maintenant démolir l’immeuble de 16 étages Crédit : Jason Bye

Peter Mitchell a déclaré qu’il ne se sentait plus en sécurité Crédit : Jason Bye

La tour de 16 étages était autrefois remplie de gens qui « prenaient soin les uns des autres » et de résidents qui organisaient des événements.

Mais il est depuis devenu un lieu de rencontre pour les jeunes qui fument du cannabis et les adultes qui en boivent à longueur de journée, affirment certains occupants.

Et suite à une série de problèmes, le conseil local prend désormais des mesures pour démolir complètement le bâtiment.

Peter Mitchell, chauffeur de camion à la retraite, 82 ans, qui a emménagé dans la tour il y a vingt et un ans, a déclaré : « C’était un endroit formidable où vivre – au début, il n’y avait pas de jeunes familles.

« Les gens prenaient soin les uns des autres et surveillaient leurs voisins et il n’y avait aucun problème.

« Nous avions des choses comme des séances de bingo hebdomadaires.

« J’ai bien aimé ici, mais maintenant c’est différent : la municipalité a hébergé des familles sans abri dans des appartements et l’endroit est rempli d’adolescents qui traînent la nuit.

« Il y a une odeur de cannabis dans les ascenseurs et dans les espaces publics et je ne me sens plus en sécurité.

« Je suis juste content d’entrer et de verrouiller ma porte d’entrée derrière moi.

« Je suis très mécontent de ce qui s’est passé ici. Avant, j’appréciais la paix et la tranquillité, mais c’est en grande partie disparu. »

Une jeune maman de deux enfants, Chloe Hill, 25 ans, a déclaré qu’elle ne se sentait pas en sécurité avec ses filles de six et trois ans.

Elle a déclaré au Sun Online : « L’endroit a vraiment changé – il y a beaucoup de gens qui consomment de la drogue et je ne me sens plus en sécurité.

« Au cours des six dernières années, la vie a changé – elle n’est plus paisible – les enfants continuent de déclencher les alarmes incendie et nous devons donc évacuer le bâtiment. »

Jessie Butler, 25 ans, a également deux jeunes et a ajouté que la région n’est plus un endroit sûr où vivre.

Elle a déclaré : « Ce n’est pas un endroit agréable et sûr où vivre. Un autre jour, quelqu’un a jeté un canapé par la fenêtre. Cela aurait pu tuer quelqu’un.

« Et des incendies ont également été déclenchés.

« La situation a considérablement empiré ces dernières années : nous avons perdu notre gardien à plein temps et depuis lors, certains appartements sont devenus des foyers pour des femmes qui semblent boire toute la journée et des enfants qui se droguent. »

Le conseil du district d’East Suffolk a promis à 150 résidents inquiets que, malgré le projet de démolir leur maison, ils seraient relogés et recevraient de l’argent pour les « perturbations ».

Le conseiller David Beavan a déclaré que cette décision difficile intervient alors que le bloc a besoin d’améliorations et que leur réalisation coûterait près de 10 millions de livres sterling.

Il a déclaré : « Nous avons vu cela venir – et nous nous y sommes préparés.

« La dernière chose que nous voulions faire en pleine crise du logement était de démolir 90 logements sociaux.

« Mais nous n’avions pas le choix : cela pourrait coûter jusqu’à 9 millions de livres sterling pour amener le bloc aux normes requises pour couvrir la prochaine décennie et la vie des locataires serait gravement perturbée.

« Au lieu de cela, nous avons décidé de prendre la décision difficile de démolir les appartements – et cela coûtera inévitablement une somme à sept chiffres – et de fournir de nouveaux logements sociaux durables à louer pour les 100 prochaines années.

« Nous n’avons pas peur de prendre des décisions difficiles dans le meilleur intérêt des habitants de Lowestoft. Nous savons que ces appartements ne sont pas seulement des briques et du mortier, mais de véritables maisons pour les familles qui y vivent.

« C’était autrefois une grande communauté très appréciée par la communauté locale, mais les locataires se rendent compte que le moment est venu.

« Mais je peux garantir que chaque locataire se verra proposer un logement social alternatif approprié dans la ville. Personne ne sera exilé. »

Les jeunes mamans disent qu’elles ne se sentent plus en sécurité avec leurs enfants Crédit : Jason Bye