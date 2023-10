Le seul hôpital oncologique de Gaza pourrait fermer ses portes au milieu de la guerre et du siège israélien | Conflit israélo-palestinien

Alors que des centaines de patients et de civils qui s’y abritaient étaient tués mardi à l’hôpital arabe d’al-Ahli dans la pire tragédie depuis le début de la guerre, le Dr Subhi Sukeyk était témoin d’une autre catastrophe, plus silencieuse, affectant ses propres patients dans le seul hôpital d’oncologie de Gaza.

Deux jours après le début de la guerre, le 7 octobre, Israël a imposé un « blocus total » sur la bande de Gaza, empêchant tout carburant, eau et autres approvisionnements d’entrer sur le territoire.

Le Dr Sukeyk, directeur de l’hôpital de l’amitié turco-palestinienne, a averti que l’établissement manquait dangereusement de carburant nécessaire au fonctionnement de ses services essentiels, ainsi que de médicaments nécessaires au traitement de chimiothérapie.

« Nous essayons de maintenir les services essentiels », a déclaré le Dr Sukeyk à Al Jazeera, ajoutant que certains services tels que la radiologie, utilisés pour la surveillance et le diagnostic, ont déjà été interrompus.

Gaza tire une partie de son électricité des lignes électriques israéliennes, dont l’approvisionnement a été coupé. Le reste est produit par une centrale électrique qui, pour fonctionner, dépend du combustible importé d’Israël. Cette usine a été fermée il y a plus d’une semaine au milieu du siège complet imposé par Israël après que les combattants du Hamas ont attaqué le sud d’Israël le 7 octobre, tuant au moins 1 400 personnes. Depuis lors, une campagne de bombardements presque incessante menée par Israël a tué plus de 3 300 personnes dans la bande de Gaza, dont un tiers d’enfants.

Mais la fermeture imminente du seul hôpital de cancérologie de l’enclave montre à quel point ce ne sont pas seulement des éclats d’obus et des tirs de missiles qui pulvérisent Gaza. La bande de Gaza compte plus de 9 000 patients atteints de cancer, a déclaré le ministère de la Santé de Gaza plus tôt cette année.

L’hôpital de l’amitié turco-palestinienne fonctionne grâce à un seul générateur local, également alimenté au carburant – qui pourrait bientôt s’épuiser. Cela obligera l’hôpital à fermer même les services de base qu’il était en mesure de fournir, ce qui mettrait en danger la vie de centaines de patients qui ont besoin d’un traitement opportun et régulier pour lutter contre le cancer.

« L’unité de soins intensifs a besoin de beaucoup d’électricité pour fonctionner », a déclaré le Dr Sukeyk, « tout comme les appareils à oxygène ».

« La chimiothérapie de certains patients a dû être retardée. Mais ils le doivent, ils doivent avoir ce traitement pour empêcher la tumeur de se propager à leur corps, à leurs organes.

En raison de la guerre, certains patients ont manqué leur rendez-vous car il devenait risqué et difficile de se rendre à l’hôpital.

Chaque mois, les autorités sanitaires palestiniennes orientent 2 000 patients de Gaza vers des hôpitaux situés en dehors de la bande – principalement à Jérusalem, en Cisjordanie et en Israël. Alors que le blocus israélien en place depuis 2007 rend difficile pour les habitants de Gaza d’obtenir les permis médicaux dont ils ont besoin pour quitter la bande, le siège total depuis le 7 octobre signifie que cela a pris fin.

Les hôpitaux de Gaza sont au bord de l’effondrement, submergés par les besoins des patients blessés – plus de 13 000, soit plus que lors de toutes les guerres précédentes à Gaza – ainsi que par le manque d’électricité, d’eau et de médicaments. L’armée israélienne a également ordonné l’évacuation de certains hôpitaux, ce que le personnel et la direction ont décrit comme une tâche impossible.

Après une rencontre entre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président américain Joe Biden mercredi, Israël a annoncé qu’il autoriserait l’entrée de nourriture, d’eau et de médicaments à Gaza par le passage de Rafah avec l’Égypte. Lors de la réunion, Biden a réitéré le soutien américain à Israël.

« À la lumière de la demande du président Biden, Israël ne contrecarrera pas l’approvisionnement humanitaire en provenance d’Egypte tant qu’il s’agira uniquement de nourriture, d’eau et de médicaments pour la population civile située dans le sud de la bande de Gaza ou qui y est évacuée », a déclaré le bureau de Netanyahu. dit.

« Tout approvisionnement qui parvient au Hamas sera empêché », ajoute le communiqué, qui ne fait aucune mention du carburant destiné à alimenter les hôpitaux assiégés de Gaza.

Le moment où des centaines de tonnes de fournitures bloquées au poste frontière avec l’Égypte pourront entrer dans la bande de Gaza reste incertain.

« Toute aide médicale qui arrivera sera utile et nécessaire pour poursuivre nos services », a déclaré à Al Jazeera Yousef al-Aqqad, directeur de l’hôpital européen de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza.

En termes de carburant, a-t-il expliqué, l’hôpital a besoin d’environ 5 000 litres par jour pour faire fonctionner ses générateurs lorsque l’électricité est coupée. « Pour l’instant, nous n’en avons que pour deux ou trois jours », a-t-il déclaré.

De retour à l’hôpital de l’amitié turco-palestinienne également, le temps presse : lutter contre le cancer et garder l’espoir.