Le seul groupe que Kurt Cobain détestait avec passion

Le rock and roll n’a jamais été destiné à tout le monde. Même si certains fans aiment écouter les Rolling Stones déchirer leurs tubes classiques, il y aura toujours des auditeurs qui penseront que cela semble trop dangereux ou que c’est beaucoup trop démodé de nos jours. C’est dans la nature de la bête d’avoir des artistes qui ne conviennent pas à tout le monde, mais l’un des rois des années 1980 a eu plus que sa part de ridicule lorsque Kurt Cobain a commencé à exploser au plus fort du grunge.

Là encore, ce n’est pas vraiment choquant lorsque Cobain parle d’artistes qui ne lui plaisaient pas. Il s’était toujours considéré comme un peu snob lorsqu’il s’agissait de certains types de musique, et même s’il avait raison sur ce qu’il aimait et ce qu’il n’aimait pas, cela ne l’empêchait pas de se mettre dans l’eau chaude avec certaines personnes. en cours de route.

Ne cherchez pas plus loin que ce qui s’est passé entre lui et Axl Rose de Guns N’ Roses une fois que Nirvana a frappé fort. Cobain n’a absolument pas eu le temps d’entendre Rose se plaindre à quel point il était dangereux et à quel point il pouvait être misogyne avec désinvolture, et pour ne pas être en reste, Rose a répondu de la même manière en ressemblant au genre d’enfant dur qui battait les gens aux manières douces parce que il le regardait bizarrement pendant la récréation.

Cependant, comparé au reste du mouvement hair metal, Rose était déjà un peu un canon lâche. La plupart des gens n’avaient aucune idée de ce qu’il ferait chaque fois qu’il monterait sur scène, mais regarder des artistes comme Bon Jovi, Guns N’ Roses et Mötley Crüe ressemblait pratiquement à des punks qui n’avaient rien de mieux à faire que de jouer de la musique.

Dans le cas de Bon Jovi, ils visaient quelque chose de différent. Même s’ils avaient tous les atouts d’un groupe de hair metal classique, ils voulaient aller au-delà du genre, ce qui signifiait avoir des chansons plus fortes et le genre d’image impeccable qui rendrait de nombreuses mères fières si leur fille en avait amené un. maison.

Pourtant, une grande partie de ces postures n’étaient encore que de la fumée et des miroirs, et même si Cobain avait appris à se comporter bien lorsqu’il s’agissait de lancer des insultes, il n’allait pas dire de loin que Bon Jovi était son préféré, adage« Je n’ai même plus beaucoup d’opinions sur les groupes, parce que je ne connais pas ces gens. Bon Jovi pourrait être l’une des personnes les plus gentilles au monde. Sa musique est nulle, mais je ne veux même plus m’embêter à exprimer ce genre d’opinions.

En même temps, voir Bon Jovi commencer à obtenir cet argent alternatif sur des albums comme Gardez la foi C’était suffisant pour que les gens les regardent d’un air drôle. C’est une chose d’essayer le meilleur spandex qui vous ira, mais les voir soudainement graisser un peu leurs cheveux et devenir foncés pour la première fois avait autant de sens que Bruce Springsteen essayant de se réinventer en tant qu’artiste électronique.

Bien que Cobain ait certes refroidi d’être si vicieux envers Bon Jovi, tous deux semblaient représenter deux côtés opposés de ce que signifiait le rock and roll. Alors que Jon Bon Jovi voulait être une star flashy et chanter des chansons pertinentes, Cobain s’est efforcé de devenir quelque chose de bien plus grand qu’une star. Il voulait écrire une musique qui reflète son époque, et dès qu’ils se sont écrasés sur la scène rock, le monde entier s’est senti légèrement différent.

