Le seul groupe que Don Henley considérait comme un désastre absolu

Toutes les dynamiques de groupe ne sont pas censées être soignées et bien rangées. Toute tension créative doit être gérée à un moment donné, et le rock and roll n’a jamais été connu pour être un genre rempli de diplomates qualifiés connus pour régler leurs différends avec éloquence. Alors que Don Henley avait déjà vu son lot de disputes dures au sein des Eagles, il estimait qu’en comparaison, l’un des groupes de la prochaine génération les faisait ressembler à une grande famille heureuse.

Tout d’abord, ce n’est pas comme si les Eagles étaient censés être les meilleurs amis du monde en dehors de la scène. Chaque fois qu’ils jouaient ensemble, il s’agissait toujours de créer une ambiance décontractée dont le reste de la foule pouvait profiter, mais lorsqu’ils décidèrent d’attirer l’attention l’un sur l’autre, leurs désaccords n’étaient pas loin d’éclater en bagarres.

Même si Glenn Frey et Henley pouvaient garder les choses cordiales en tant que chefs de groupe, ils attendaient beaucoup de leurs camarades de groupe, ce qui n’était pas ce que des gens comme Bernie Leadon ou Don Felder voulaient entendre. Mis à part le départ de Leadon après avoir versé une bière sur Frey et le départ du bassiste Randy Meisner après une dispute sur une note qu’il ne voulait pas frapper en chantant « Take It To the Limit », les explosions de Felder sur scène avec Frey sont toujours l’une des plus franches. regarde les gens qui préféreraient faire autre chose que jouer de la musique ensemble.

Même si Henley n’aimait pas l’idée de se lancer en solo, il semblait plutôt bon dans ce domaine, tout bien considéré. Les Eagles se sont peut-être séparés au début des années 1980, mais la décennie appartiendrait à Henley lorsqu’il commencerait à sortir des morceaux comme « Boys of Summer » ou les morceaux plus réfléchis de La fin de l’innocence. Dans la rue, cependant, les Guns N’ Roses rendaient le rock and roll encore plus dangereux.

Malgré la lenteur de leurs débuts, Appétit pour la destruction, Axl Rose et Slash semblaient être les prochaines rockstars que tout le monde idolâtrait, vivant le genre de vie que les Rolling Stones suggéraient seulement à l’époque. Même si Henley était loin d’être un superfan, sa rencontre avec eux aux American Music Awards lui a fait penser qu’il ne voulait pas participer à ce qu’ils faisaient.

Comme le batteur Steven Adler avait des problèmes de drogue, Henley s’est assis avec le groupe pendant le spectacle pour quelques chansons. Bien que l’ancien Eagle aurait pu le faire comme un beau geste, ce n’était pas non plus une formation avec laquelle il voulait passer plus de temps, en disant Plus fort, «J’ai joué avec eux aux American Music Awards, juste pour rire. Cela a dérouté beaucoup de gens. Ces gars étaient en désordre. Il ne semblait pas qu’ils voulaient des conseils.

Là encore, quiconque aurait dit à Guns N’ Roses quoi faire à ce stade aurait probablement reçu un majeur raide. Ils étaient encore l’incarnation d’un gang avant de devenir le show d’Axl Rose and Friends tout au long de la seconde moitié des années 1990, et même s’ils n’avaient pas Adler avec eux, ils possédaient toujours toute la fanfaronnade dont se nourrit le bon rock and roll. .

Même si les voir aux côtés de Henley reste l’une des images les plus surréalistes de l’histoire du rock, ne vous attendez pas non plus à ce qu’ils jouent « New York Minute » de sitôt. Malgré tout le matériel poignant que Henley pouvait proposer, Guns N’ Roses se prendrait à la gorge et ne s’en excuserait absolument pas.

