Le seul film qui a sauvé la carrière de Matt Damon

Dans une industrie cinématographique en rapide évolution, Matt Damon a réussi à maintenir le cap en tant que star de cinéma dans le moule classique. Débutant en tant qu’enfant frais d’école préparatoire à Cravates scolaires en 1992, sa percée s’est produite cinq ans plus tard lorsqu’il a joué le rôle d’un prodige en mathématiques d’origine modeste qui se lie d’amitié avec un professeur du MIT dans le succès surprise de Gus Van Sant, Chasse de bonne volonté. À seulement 27 ans, il a remporté un Oscar avec son ami d’enfance et co-scénariste Ben Affleck, et les deux sont devenus la vedette d’Hollywood.

Sachant ce que nous savons maintenant de l’illustre carrière que Damon a menée depuis, il est facile de passer sous silence le fait que sa longévité n’a pas toujours été une certitude. Ayant passé la fin des années 90 à jouer de jeunes protégés et parvenus sérieux dans des films comme Rondeurs, Il faut sauver le soldat Ryanet Le faiseur de pluieil a eu du mal à trouver une nouvelle voie vers la fin du millénaire, et une série d’échecs n’a pas arrangé les choses. Parler à Le télégraphe en 2016, Damon a révélé qu’il était dans une impasse vers 2000 et que, sans le succès inattendu d’un film, il ne serait peut-être pas l’une des stars les plus en vue d’Hollywood.

«Je n’avais pas reçu d’offre d’emploi depuis six mois», dit-il. dit. « Tous les jolis chevaux avait ouvert, La légende de Bagger Vance avait ouvert et les deux avaient sous-performé et avaient été critiqués. Le troisième film de la série était L’identité Bourne et cela avait toutes les caractéristiques d’un échec ».

Il a ajouté : « Cela a été reporté, cela a été retardé, il y a eu des reprises et tout le monde s’est dit : ‘Oh, celui-ci va être une dinde.’ Il a finalement été publié et tout le monde l’a découvert. Soudain, cela m’a placé sur une courte liste de personnes capables de réaliser des films et les réalisateurs m’ont donc appelé et j’ai pu faire les films que je voulais faire.

Dès sa sortie, L’identité Bourne a été un succès. Réalisé par Doug Liman et mettant en vedette Damon dans le rôle de Jason Bourne, il suit le personnage principal après son réveil sur un bateau de pêche au milieu de la Méditerranée sans se souvenir de qui il est ni pourquoi il a des blessures par balle dans le dos. Il s’agit d’une intrigue intelligente qui ajoute une dimension dramatique à un thriller déjà tendu. Il offrait une déviation rafraîchissante des films catastrophe de l’époque chargés de CGI, adoptant une approche épurée et étroitement tracée qui donnait le ton aux thrillers du 21e siècle.

Avec un modeste budget de 60 millions de dollars, L’identité Bourne a gagné 214 millions de dollars au box-office et a donné naissance à une franchise inévitable. Pratiquement du jour au lendemain, Damon est passé du statut d’acteur prometteur des années 90 dont la star était sur le déclin à celui de star d’action majeure du nouveau millénaire.

Bourne C’est peut-être le film qui a remis sa carrière chancelante sur les rails, mais c’est l’instinct avisé de Damon qui l’a maintenue en plein essor au cours des deux décennies suivantes. Équilibrer les franchises à gros budget comme Bourne et le L’Océan des films aux côtés de projets autonomes dirigés par des auteurs comme Les défunts, Du vrai courageet Oppenheimeril a montré comment les stars d’Hollywood peuvent jouer le jeu de l’industrie sans abandonner leur métier.

