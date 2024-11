Le seul film emblématique que Clint Eastwood détestait avec passion

(Crédits : Far Out / Beat Albrecht)

Stanley Kubrick et Clint Eastwood étaient tous deux au sommet de leur art au cours de la même période de l’histoire du cinéma, mais ce serait un euphémisme de dire que leurs approches n’auraient pas pu être plus différentes.

Le premier était un perfectionniste méticuleux qui privilégiait l’innovation technologique, le talent artistique révolutionnaire et les longs tournages qui ne se termineraient que lorsque le cinéaste serait sûr que sa vision se réaliserait à l’écran telle qu’il l’imaginait.

L’acteur et réalisateur, quant à lui, est devenu célèbre en tant que star de films de genre armés d’armes. Lorsqu’il est passé derrière la caméra, il n’a pas perdu de temps pour se forger une réputation de style simple et économique dans lequel une ou deux prises suffisaient pour capturer l’essence d’une scène donnée.

Entre les années 1960 et le début des années 1980, Kubrick et Eastwood étaient confortablement installés comme ayant atteint le sommet de leur profession respective, même s’ils y sont parvenus par des moyens très différents. L’auteur avait Dr Folamour, 2001 : L’Odyssée de l’espace, Orange mécaniqueet Barry Lyndonalors que ce dernier avait le Dollars trilogie, Dirty Harry, le hors-la-loi Josey Waleset aventure orang-outan Dans tous les sens mais en vrac.

Eastwood a peut-être fait ses débuts dans le long métrage La vengeance de la créaturemais il n’était pas un grand fan d’horreur. Il s’est avéré qu’il n’était pas vraiment enthousiasmé par le marketing auto-agrandissant de Kubrick sur sa propre descente dans les frissons psychologiques après avoir fustigé Le brillant comme un film terrible pour lequel il n’avait pas le temps.

Dans une interview avec Paul NelsonEastwood a tiré sur Le brillant en le reliant à l’une de ses propres photos, ce qui n’était pas un compliment. « Je plaisantais l’autre jour parce que Kubrick avait mis cette signature sur l’affiche du film : ‘Un chef-d’œuvre de l’horreur moderne' », a-t-il déclaré. « Même certains dirigeants du studio ont dit : ‘Stanley, tu ferais peut-être mieux d’attendre et de laisser un critique apposer la signature sur le film parce que cela pourrait être considéré comme un peu avancé de ta part. »

Le home studio d’Eastwood, Warner Bros, a distribué l’adaptation de Stephen King, il aurait donc été bien au courant des conversations qui se déroulaient à huis clos. La star a fait remarquer qu’il avait ignoré les conseils et « il est allé de l’avant et l’a fait », ce qui lui a donné une idée espiègle. « Nous parlions de publicités pour De toutes les manières possibles. J’ai dit : « Eh bien, peut-être devrions-nous l’appeler « un chef-d’œuvre de la comédie et de l’aventure modernes ».

Ses problèmes avec Le brillant Cela ne s’est pas arrêté là, cependant, après qu’Eastwood a suggéré que l’un des plus grands films d’horreur de tous les temps n’était pas du tout effrayant. Non seulement cela, mais il a affirmé que si le film avait été réalisé par un nouveau venu et non par Kubrick, « ils l’auraient bombardé directement hors du bâtiment ».

« Ce n’était qu’un échec géant », poursuit le jugement sévère. « Le meilleur exemple dans cette image est qu’il n’y avait tout simplement rien de terrifiant à ce sujet. » Qu’en est-il de la scène où Jack Torrance de Jack Nicholson assassine Dick Hallorann de Scatman Crothers avec une hache ? Non, Eastwood l’a qualifié de « mort comme un con ».

Pour sa défense, Eastwood n’était pas la seule personne à mépriser Le brillantet il a remporté deux nominations aux Razzie, ce qui en fait le seul film de Kubrick à le faire. De toute évidence, les gens qui ne seront pas d’accord ne manquent pas, mais il a droit à son opinion.

Sujets connexes