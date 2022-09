Le seul conseil pour financer un voyage à temps plein

“Et si je devais mourir demain, que feriez-vous pour le reste de votre vie?” C’est ce que la Malaisienne Samantha Khoo a demandé à son mari singapourien Rene Sullivan en 2017, lorsqu’il est rentré tard d’une longue journée de travail. “C’était vraiment soudain et il m’a fallu un certain temps avant de lui répondre”, a-t-il déclaré à CNBC via une vidéo de Langkawi, en Malaisie. “J’ai dit:” Eh bien, si cela se produit, alors je prends juste ma guitare … et ensuite je parcourrai le monde “.” Khoo a répondu: “Pourquoi attendons-nous que je meure pour que vous fassiez cela?”

Vivre ensemble dans un voilier a permis à Rene Sullivan et Samantha Khoo de travailler leurs compétences en communication. “Dans une maison, si vous vous fâchez l’un contre l’autre, vous pouvez simplement partir… Ici, vous ne pouvez pas. Vous devez vous réconcilier et dire que vous êtes désolé”, a déclaré Khoo. Voyageurs 24 heures sur 24

“Ici, nous poursuivons ces objectifs. Remboursez vos dettes, achetez votre maison, faites vos affaires… Nous avons tout fait. Le couple, maintenant dans la fin de la quarantaine, dirigeait sa propre entreprise à l’époque. “C’était un changement de perspective. L’argent ne peut plus être notre monnaie parce que… ça ne va jamais [to be] suffisant. Le temps est devenu notre monnaie – comment passons-nous notre temps à faire ce que nous voulons ?”

Comment ils ont commencé

La première chose que le duo a faite a été de vendre la plupart de leurs biens, y compris leurs entreprises et leurs biens immobiliers, a déclaré Sullivan. “Nous commençons à tout couper”, a-t-il déclaré. “Vous vous rendez compte que vous n’avez pas vraiment besoin de beaucoup d’argent – parce que vous ne payez pas votre personnel, vous ne payez pas votre loyer, vous ne payez pas pour une propriété, vous ne payez pas pour votre [credit] cartes.” Ils sont depuis devenus des “petits investisseurs”, a déclaré Sullivan. Sullivan et Khoo, qui sont mariés depuis 22 ans, ont déclaré que la chose la plus importante qui leur permettait de voyager à plein temps était de ne pas avoir de dettes.

“Nous ne sommes pas riches”, a insisté Khoo. “C’était très important [to be debt-free]. Par exemple, pour les propriétés que nous avons achetées, nous nous sommes assurés que [they were] remboursé en cinq ans. » Le couple a acheté une camionnette ex-militaire pour 3 600 $ et l’a convertie en camping-car. Pendant trois ans, ils ont voyagé à travers la Malaisie et ont conquis “toute la Thaïlande”, a déclaré Khoo. “La meilleure partie de la vie en camionnette pour nous deux est la liberté de ne pas avoir à réserver à l’avance des billets d’avion ou des trains, des bus ou des hôtels. Nous pouvons aller et venir quand nous le voulons”, a-t-elle ajouté.

Découverte de la vie en bateau

En 2019, ils ont commencé à planifier un road trip de six mois au Royaume-Uni, qui les aurait conduits à travers la Chine, la Mongolie, la Russie et l’Europe. Ils étaient tous prêts à partir quand le La pandémie de Covid-19 a frappé. Ils ont donc mis leurs plans en attente. Plus tôt cette année, de nombreux pays ont rouvert leurs frontières aux voyageurs, et le couple s’apprêtait à partir. « Et puis le [Russian-Ukraine] la guerre a eu lieu. Rien ne disait que c’était le bon moment pour faire des voyages terrestres”, a déclaré Khoo. Avec leurs plans contrecarrés, le couple a commencé à rêver de leur prochaine aventure. Khoo a passé beaucoup de temps à regarder des vidéos sur YouTube, et elle est tombée par hasard sur la vie dans un petit bateau.

“J’étais comme, ‘Oh, je peux le faire'”, a-t-elle dit. Sullivan, cependant, n’était pas si enthousiaste. “J’étais sceptique sur tout – [dealing with] le temps et ensuite être dans l’océan tout seul. Je suis un peu un poulet comme ça”, a-t-il dit en riant. Le compromis ? Sullivan a accepté de tester les eaux de la vie à voile avant de s’engager à acheter un bateau. Ils ont passé quatre mois à la marina de Pangkor en Malaisie, où ils ont travaillé sans rémunération pour des propriétaires de bateaux afin d’acquérir des connaissances sur la vie et l’entretien des bateaux. Sullivan est finalement tombé amoureux du style de vie. En avril de cette année, le couple a acheté un bateau d’occasion à quille pleine pour 15 000 $.

“Apportez 1 000 autres”

Alors que l’idée de vivre sur un voilier est relaxante, Khoo et Sullivan ont dit que c’était tout sauf glamour. “Il y a vraiment beaucoup de travail acharné. Nous apprenons de nouvelles compétences chaque jour”, a déclaré Khoo. “Ce bateau n’est pas seulement notre maison, mais c’est aussi notre université, notre dortoir, notre bureau.” Il y a un dicton commun qui dit que «bateau» signifie «apportez mille autres», a déclaré Khoo. “Cela signifie que lorsque quelque chose se brise, vous allez dépenser 1 000 $ pour cela.”

Un voilier n’est “pas seulement notre maison, mais c’est aussi notre université”, a déclaré Samantha Khoo. Le couple a ajouté qu’ils apprenaient chaque jour de nouvelles compétences, comme réparer la pompe à eau d’un bateau. Voyageurs 24 heures sur 24

Sullivan a ajouté : “En savoir plus sur le moteur et [fixing] nous-mêmes, vous économisez beaucoup. Donc, si vous savez comment le faire, vous achetez simplement les pièces et vous réparez vous-même.” Sullivan a déclaré qu’il acquiert des compétences auprès d’autres plaisanciers ainsi qu’en ligne. “Tout est disponible sur YouTube… Il vous faut juste plus de temps pour apprendre”, a-t-il déclaré. C’est pourquoi le couple n’a pas encore quitté le port de Talagar à Langkawi, où leur bateau est ancré depuis trois mois. “Les gens sont comme:” Allez-y, vous êtes prêts “”, a déclaré Sullivan. Mais il a dit qu’ils se contentaient d’aller lentement – ​​de se concentrer sur l’ancrage du bateau, puis de retourner à terre pour le moment – ​​et de revoir leurs progrès tous les trimestres. “Nous ne nous mettons pas la pression parce que nous voulons juste être 1% meilleurs qu’hier”, a-t-il déclaré.

Devenir des marins compétents

Khoo et Sullivan gèrent également une chaîne YouTube appelée Voyageurs 24 heures sur 24où ils documentent leurs aventures et interviewent d’autres voyageurs. Le couple a déclaré qu’être des voyageurs 24 heures sur 24 était une question de perspective. “Il s’agit de… comment vous pouvez changer votre point de vue et être heureux là où vous êtes”, a déclaré Khoo.