Le seul chanteur dont Bono a toujours été jaloux

La musique n’est jamais censée être une compétition. Il s’agit toujours de projeter les sentiments les plus profonds que quelqu’un a dans son cœur et d’espérer les transmettre efficacement en quelques minutes seulement. La plupart des gens ont la chance de capturer ce genre de sentiment à quelques occasions, mais même si Bono a permis à des légions de fans de se comprendre un peu plus à travers ses paroles, il pensait qu’il n’était rien comparé à ce que Patti Smith faisait depuis près d’une décennie. avant de faire irruption sur scène.

Là encore, il y a de fortes chances que de nombreux fans veuillent dire à Bono de se taire parfois lorsqu’il chante ce qu’il a sur le cœur. Même si ses paroles sont absolument envoûtantes L’arbre de Josué et Attente bébé, l’entendre traduire ces émotions en direct l’a amené à sortir du scénario et à ressembler à l’un des bouffons les plus pharisaïques à avoir jamais touché un microphone.

Mais ce genre de livraison de caisse à savon lui a également très bien servi à quelques reprises. La performance de U2 au Live Aid était absolument électrique en raison de ses cris de ralliement sur scène, et malgré autant de discours trash que le groupe a reçus pour son partenariat avec Apple dans les années 2000, leur décision de prendre position sur les questions politiques pendant la guerre en Irak a fini par servir diverses œuvres caritatives. organisations assez bien à la même époque.

Malgré tout le prêcheur de Bono, cela venait toujours d’un endroit sincère, et Smith a pratiquement construit sa carrière sur la sincérité. Elle n’allait jamais passer son temps à essayer de se mettre en quatre pour obtenir ce que voulait un label, et lorsqu’elle s’est lancée sur la scène en tant que chanteuse sur Chevaux, elle voulait laisser ses émotions et son énergie brute sur le vinyle de la même manière que ses idoles comme Jimi Hendrix.

En même temps, la considérer strictement comme la « marraine du punk » est une erreur. Elle n’a jamais pensé en ces termes quand elle a commencé, et en écoutant la façon dont elle construit tous ses hymnes, sa prestation se situe la plupart du temps entre le chant pur et simple et la poésie slam, surtout quand elle a découvert la magie sur des albums comme Vague et Pâques.

Bien qu’il soit l’un des leaders les plus en vue au monde, Bono pensait toujours que Smith menait le genre de batailles qu’il souhaitait pouvoir mener, déclarant dans Se rendre« Patti Smith a servi les paroles et la mélodie, et je remarque que je suis jalouse de sa singularité et de sa raison d’être. De nombreux personnages que je souhaite incarner se retrouvent dans Patti Smith : la poète, la voyante, le punk rocker crachant du venin, la réjouissance et la rêverie… Avant tout, le pèlerin. Quitter la maison pour retrouver sa maison. »

En regardant la façon dont il construit nombre de ses paroles, ce n’est pas comme si cette influence n’était pas non plus sur sa manche. Lorsqu’il écoute « New Year’s Day » ou des contenus politiques plus pointus comme « Bullet the Blue Sky », le leader est tout aussi disposé à mettre son prochain engagement en jeu, tout comme son héros l’a fait, jusqu’à la fin de ce dernier où il commence à divaguer dans un style de vers libres sur l’accueil dans le monde dystopique de l’Amérique.

Mais même sans ses références punk, Smith a mis tout le monde au défi de rêver à quelque chose de mieux. Personne ne veut se retrouver malheureux dans sa peau, et à travers son travail, elle a enseigné à tout le monde que la vie consiste à trouver quelque chose de plus profond que soi.

