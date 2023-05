Le seul changement de règle qui a vu la naissance d’attaquants à 40 buts par saison comme Dixie Dean, Guy Whittingham et Aleksandar Mitrovic

L’impulsion pour marquer des buts a été déclenchée à l’été 1925 avec une révision de la Loi 11 des Lois du Jeu : la règle du hors-jeu. Avant cela, il devait toujours y avoir trois défenseurs entre l’attaquant et le but lorsque le ballon leur était joué.

Ce règlement a été impitoyablement exploité par les défenseurs après la Première Guerre mondiale ; plus particulièrement, Bill McCracken, un arrière latéral nord-irlandais avec Newcastle, a perfectionné un piège de hors-jeu qui s’est accroché vers l’avant comme une toile attrapant des mouches.

D’innombrables défenses ont bientôt copié son exemple. Les buts ont diminué, les spectateurs ont chuté, les autorités du football ont paniqué et la nouvelle loi – seulement deux défenseurs entre l’attaquant et le but – est entrée en vigueur pour la saison 1925-26.

Le changement a été instantané et spectaculaire. Les buts dans l’élite anglaise sont passés de 1 192 en 1924-25 à 1 703 une saison plus tard; d’une moyenne de 2,58 par match à 3,89.

Jusque-là, le plus gros but d’une saison de championnat anglais avait été de 39 buts par David Brown, de Darlington, d’Écosse. De tels totaux sont soudainement devenus monnaie courante à l’époque. Les attaquants aux 40 buts de la saison étaient arrivés.

En effet, dans la décennie qui a suivi le changement de règle de hors-jeu indispensable, 21 joueurs ont marqué 40 buts à 23 reprises dans les trois premières divisions anglaises, à commencer par Ted Harper à Blackburn Rovers en 1926. Dixie Dean, qui apparaît deux fois, figure également sur cette liste. après avoir inscrit 60 buts en Division 1 pour Everton en 1927/28, avant d’en marquer 44 quatre saisons plus tard.

Au total, 40 buts ont été atteints 41 fois, mais seulement deux fois au cours du dernier demi-siècle. Guy Whittingham en a réussi 42 pour Portsmouth en 1993, les 43 buts d’Aleksandar Mitrovic pour Fulham dans le championnat la saison dernière étant l’événement le plus récent.

Erling Haaland, actuellement sur 35 buts en Premier League avec un match à l’extérieur contre Brentford encore à venir, doit marquer sept buts dimanche pour rejoindre le club exclusif des quarante. Ce n’est certainement pas au-delà du domaine du possible.