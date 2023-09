Le seul baiser de Christine Brown avec Kody Brown alors qu’elle parle à nouveau de rencontres – Hollywood Life

Crédit d’image : TLC

Christine Brun envisage sa vie sans Kody Brun. Dans l’épisode du 24 septembre de Sœurs épousesChristine, 51 ans, raconte à ses filles Aspyne et Mykelti qu’elle a parlé à une entremetteuse. C’est la première incursion de Christine dans une relation amoureuse depuis qu’elle a quitté Kody, 54 ans.

«Je suis très nerveuse à l’idée de sortir avec quelqu’un», admet la mère de six enfants. «Je suis très nerveux à l’idée de sortir avec quelqu’un et je ne suis pas prêt. Je n’ai pas eu un grand mariage intime du tout, et donc l’idée de me mettre à nouveau là-bas… juste non. Je ne suis pas prêt. »

Christine a une idée d’un homme avec qui elle pourrait se voir avancer. Elle révèle qu’elle veut un homme chauve, tatoué et qui conduit une moto. «Je recherche juste quelque chose que Kody n’a jamais été parce que je veux juste quelqu’un qui soit un partenaire, un bon communicateur, quelqu’un de drôle. J’adorerais avoir le sens de l’humour », dit-elle.

Tout en passant du temps avec ses enfants, Christine déclare qu’elle en a « fini avec la polygamie ». Le mari de Mykelti, Tonylui demande si elle a conclu que la polygamie ne fonctionne pas.

« Pas pour moi. Ça faisait [work]. Je ne vais pas dire le contraire parce que je ne vais pas regretter où je suis, tu sais ? Elle répond. « Vous êtes tous à cause de la polygamie, donc je ne le regrette pas du tout. »

Cependant, elle avoue à ses enfants qu’elle a « peur » de sortir avec quelqu’un. « C’est le seul gars que j’ai jamais embrassé », dit Christine à propos de Kody. Christine a épousé spirituellement Kody en 1994 alors qu’elle n’avait que 22 ans et est devenue sa troisième épouse. Ils se sont séparés en 2021 après plus de 25 ans ensemble.

Elle continue : « Oh mon Dieu, et si je suis nul en embrasser ? Et si je craignais tout comme ça ? Je ne sais pas. Je sais que quelqu’un n’a pas aimé ça. Vous voyez pourquoi c’est effrayant ? Voyez-vous pourquoi c’est terrifiant ? C’est terrifiant.

Dans son confessionnal, Christine admet que la « principale raison » pour laquelle elle a quitté Kody était parce qu’elle « ne voulait pas être dans un mariage où mes enfants sauraient que j’étais mariée à quelqu’un qui n’était pas attiré par moi. Donc partir était le choix parce que je n’allais pas rester dans un mariage comme celui-là, et je n’allais pas montrer à mes enfants que c’était acceptable. Parce que ce n’est pas le cas.

Comme nous le savons tous, Christine retrouve l’amour. Elle est actuellement fiancée à David Woolley. De nouveaux épisodes de Sœurs épouses diffusé le dimanche sur TLC et Max.