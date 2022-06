Le seul attaquant survivant de l’attaque terroriste de Paris en 2015 condamné

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Le tribunal a estimé que Salah Abdeslam avait joué un rôle clé parmi les hommes qui ont déployé des explosifs et des fusils d’assaut alors qu’ils ciblaient la salle de concert du Bataclan, un stade national et plusieurs restaurants et cafés dans la nuit du 13 novembre 2015, tuant 130 personnes et en blessant des centaines. L’État islamique a par la suite revendiqué la responsabilité de l’effusion de sang, les pires attentats terroristes de la France depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le seul membre survivant d’un groupe qui a perpétré un déchaînement à Paris en 2015 était reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, y compris de meurtre et de terrorisme, mercredi, mettant fin au plus grand procès pénal de l’histoire de la France moderne.

Alors que l’attention du public pendant le procès de 10 mois s’est concentrée sur Abdeslam, un citoyen français d’origine belge, 19 d’autres auteurs présumés et complices ont également été inculpés. Cinq sont présumés morts et un est emprisonné en Turquie.

Le procès français a été d’une ampleur sans précédent et hautement symbolique. Les victimes ont été invitées à se constituer parties civiles et les plus de 2 500 plaignants étaient représentés par des centaines d’avocats. Les autorités ont construit une salle d’audience personnalisée pour permettre à des centaines de survivants et aux proches des victimes de suivre la procédure en personne ou par liaison vidéo depuis des salles supplémentaires. Des psychologues étaient disponibles sur place et via une hotline.