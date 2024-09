Le seul artiste que Paul McCartney considérait comme trop beau pour prendre sa retraite

(Crédits : Raph PH)

Chaque rock star du jeu depuis quelques années a toujours ce mot en tête : retraite. Bien que nombreux soient ceux qui joueraient volontiers de la musique jusqu’à s’effondrer sur scène, nombreux sont ceux qui se demandent si le moment ne serait pas venu de raccrocher les choses alors qu’elles sont encore dans la fleur de l’âge avant que le temps ne les ralentisse de lui-même. Paul McCartney savait qu’il lui restait encore assez d’essence dans le réservoir pour des décennies, mais en termes de jeu virtuose, il pensait qu’Eric Clapton était un guitariste bien trop accompli pour tirer sa révérence avec grâce.

Mais lorsque Clapton est apparu pour la première fois, lui et Macca semblaient être dans des camps opposés lors de l’invasion britannique. Les Beatles avaient ouvert la porte aux artistes qui pouvaient venir s’infiltrer sur les côtes américaines, mais les Yardbirds étaient bien plus sensibles au blues américain qu’à la musique pop traditionnelle que crachaient le reste de leurs contemporains.

Et ce n’est pas non plus comme si Clapton n’avait pas fait ses devoirs sur le blues. De nombreux troubadours du blues ne se sont pas rendus dans les îles britanniques, mais il y a de fortes chances que Clapton a fait, en fait, retrouvez ces disques découverts par des artistes comme Big Bill Broonzy ou Robert Johnson quand est venu le temps de chanter ses propres classiques.

Même après avoir créé le plus grand supergroupe de l’époque avec Cream, Clapton semblait content de laisser le blues comme seulement un petit échantillon de son écriture. Maintenant que les auteurs-compositeurs-interprètes dominaient la scène, des disques comme 461, boulevard de l’Océan a pris sa musique et l’a retournée, conduisant à des morceaux beaucoup plus axés sur le côté personnel de son jeu plutôt que de simplement jouer pendant des heures à la fois.

Après avoir atteint sa phase papa-rock dans les années 1990 avec des morceaux comme « Tears in Heaven », Clapton a sérieusement envisagé de jeter l’éponge une fois qu’il a atteint les années 2010. Avec une solide collection de morceaux de blues et même une réunion de Cream à son actif, il semblait que c’était probablement le bon moment pour s’arrêter en position de force alors qu’il avait encore l’oreille du monde.

Mais McCartney savait que Clapton ne pourrait jamais poser sa guitare sur un coup de tête, en disant Pierre roulante, « La marge s’est étirée ces jours-ci. Les Stones sortent maintenant, je vais à leur concert et je me dis : « Ce n’est pas grave qu’ils soient de vieux connards. Ils peuvent très bien jouer. Et je parle à de jeunes enfants qui disent exactement la même chose : « Ils jouent bien. » Je pense que c’est le facteur décisif. Ce serait dommage qu’Eric prenne sa retraite, parce que, merde, il joue vraiment bien !

Ce n’est pas comme si Clapton ne pouvait toujours pas tenir ses promesses lorsque le moment l’exigeait. Lors des différents concerts de Cream, il était toujours aussi électrique en live qu’il l’avait toujours été, et compte tenu de son travail de session inhabituel sur les albums d’Ed Sheeran, il sait toujours comment mettre des licks de bon goût entre les chansons pop les plus simplistes.

Même si la plupart des artistes ont bien dépassé le stade de la création de tubes, cela ne signifie pas que leur vie en tournée devrait être terminée. La magie de Clapton n’a pas disparu, mais sans tenir compte de certains des morceaux vraiment horribles qu’il a sortis récemment, comme « This Has Gotta Stop », il peut toujours prendre la guitare et la faire parler d’une manière que peu d’autres pourraient faire.

